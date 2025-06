“Que cese de inmediato, que podamos ayudar a nuestra comunidad de inmigrantes en Puerto Rico para que no sientan el miedo que están sintiendo, que no se atreven ni salir a la calle, que no se atreven a llevar a sus niños a la escuela, que no se atreven a recibir servicios médicos”, expresó, en tanto, la licenciada Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas.