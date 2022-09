“A donde no hay amor, pon amor y sacarás amor”.

Con esta frase de San Juan de la Cruz, el nuevo obispo de Arecibo, Alberto Figueroa Morales, buscará sanar las divisiones y “heridas” que pudieran existir en el interior de la diócesis luego que en marzo pasado el papa Francisco destituyera al monseñor Daniel Fernández por resistirse a las reformas que busca implementar el Vaticano —que requiere que los obispos actúen de forma colegiada a través de conferencias episcopales— y desafiar la orden de mantener en el país un seminario interdiocesano.

“Esa frase me ha funcionado. Donde hay enojo, donde hay frustración, uno trata de llevar consuelo, escuchar. Luego, tratar con respeto y deferencia a las personas. Eso hace maravillas”, sostuvo el Figueroa Morales en una conferencia de prensa desde el obispado de Arecibo.

Sin embargo, de momento, sostuvo que no posee estrategias concretas para intentar suavizar la oposición de algunos feligreses a la destitución de Fernández.

“Creo que el mayor reto es el de ir fortaleciendo los lazos de fraternidad que existen entre todos. Hubo situaciones difíciles, pero creo que lo bueno es más. La gente y los sacerdotes, confío, están deseosos de seguir trabajando y mirando hacia el frente”, añadió.

Narra cómo lo nombraron

El miércoles pasado, Figueroa Morales se encontraba en Roma en una reunión con los obispos nuevos de todo mundo para recibir unos cursos sobre lo que el papa Francisco desea para la Iglesia católica.

De momento, mencionaron su nombre y le comentaron que un carro lo buscaría y lo llevaría a la santa sede. En ese momento, contó, sintió “un poco de nerviosismo”, pues, aunque confiesa que “era un poco de esperarse”, pues siempre hay “rum, rum (rumores)”, desconocía para qué lo requerían en el Dicasterio para los Obispos.

Una vez allí, a eso de las 11:00 de la mañana, el cardenal prefecto le comunicó la voluntad del jefe de la Iglesia para que asumiera como el quinto obispo de la diócesis de Arecibo, creada en 1960.

“Yo no le voy a decir que no al papa Francisco”, contestó.

Figueroa Morales narró que le preguntó al Santo padre qué recomendaciones le daba para ir “sanando las situaciones difíciles” que se han vivido en la diócesis que, bajo la dirección de Fernández, era la más conservadora del país. Y ganarnos el cariño, el afecto y la confianza de todo el mundo para sanar las heridas que puedan todavía estar abiertas”, rememoró.

Posteriormente, tuvo que regresar en silencio, guardando el secreto, hasta las 6:00 a.m. de hoy, miércoles, cuando el Vaticano anunció el nombramiento formalmente.

El nuevo obispo de Arecibo asumirá su cargo el próximo 17 de octubre.

Incierto el futuro de Fernández

Por otro lado, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, no pudo precisar qué ocurrirá con el obispo emérito.

“No lo veo muy claro. Creo que dependerá, en gran medida, del diálogo que realicen ambos obispos. Pienso que sí habrá posibilidades de colaboración y trabajo”, proyectó.

Sin embargo, aseguró que la decisión que tomen dependerá de la santa sede, ya que la Congregación de Obispos en Roma “da ciertas orientaciones” para poder reinsertar y sobre el desempeño de los obispos eméritos.

“Nuestro deseo es acompañar al obispo Daniel en todo”, apuntó González Nieves.

El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, junto a Alberto Figueroa, nuevo obispo de Arecibo. (Especial El Nuevo Día / Miguel Rodríguez)

Mientras, el nuevo obispo mencionó que no le “han dado una lista de razones” por las que el papa Francisco destituyó a Fernández. No obstante, dijo que buscaría “la comunión” con los demás obispos, así como “obedecer como hijo, no como sirvo o esclavo”, al pontífice, criterios incumplidos por Fernández y por lo que fue destituido.

“Creo que debemos seguir moviéndonos hacia adelante. Si nos quedamos en las razones para una cosa o para la otra seguiremos, quizás, abriendo heridas, afectado susceptibilidades. Yo invito a todos a que miremos con confianza y esperanza al futuro”, manifestó Figueroa Morales.

El Nuevo Día le solicitó una reacción al Comité Amigos del Monseñor Daniel para saber su sentir con la nueva designación, pero, hasta el momento, no se ha recibido respuesta.

Apuesta por los “aires fescos” del papa

Asimismo, se mostró a favor de los cambios estructurales y pastorales que busca implementar el papa Francisco en la Iglesia católica y que fueron aprobados en el Concilio Vaticano II, en 1965.

Esas reformas fueron descritas por Figueroa Morales como “un aire fresco” que entra a la Iglesia.

“El papa quiere que nos escuchemos los unos a los otros, en todos los ambientes. Me parece que sus cartas y documento, en esto, son muy claros. En la carta Fratelli tutti, creo que es un poco el corazón y el meollo de esta Iglesia que quiere el santo padre”, indicó.

Esa fue la tercera encíclica del pontífice que fue firmada el 3 de octubre de 2020 y que, entre otras cosas, habla del amor fraterno y amistad social, como el vehículo para el desarrollo de las sociedades.

“(Es) Dejar las piedras a un lado para sentarnos a hablar unos con otros. Este es el nuevo aire que se está creando. Se nos insistió muchísimo en comunión, encuentro, cercanía, apertura. Esta es un poco la Iglesia, que es la de siempre, pero que el papa quiere enfatizar”, explicó.

En parte, la resistencia a estos cambios fue lo que ocasionó que el papa Francisco, tras solicitar su renuncia y no ser aceptada, destituyera al ahora obispo emérito.

“Ha sido por insubordinación al papa”, aseguró el arzobispo González Nieves tras los hechos.

Por otro lado, Fernández, en sus 12 años a cargo de la diócesis, fue el único miembro de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña (CEP) que objetó suscribir mensajes de ese organismo, según un análisis de la Unidad de Investigación y Dato de El Nuevo Día.

En total, el ahora obispo emérito se opuso a firmar al menos nueve de 24 cartas y mensaje, lo que supone un tercio de los documentos.

Además, se negaba a trasladar a sus seminaristas del de la Universidad de Navarra, en España, al Seminario Interdiocesano de Puerto Rico.

Estable la situación financiera

Sobre este particular, el arzobispo Álvaro Corrada del Río, quien fungió como administrador de la Diócesis tras la destitución de Fernández, no pudo precisar cuál fue el costo económico de mantener, por 10 años, a los seminaristas en España.

Actualmente, la diócesis de Arecibo tiene cuatro seminaristas —aspirantes a sacerdotes— y dos diáconos transitorios, que están a la espera para ordenarse, decisión que deberá tomar el nuevo obispo.

El arzobispo Álvaro Corrada del Río. (Especial para El Nuevo Día / Miguel Rodríguez)

Por otro lado, Corrada del Río aseguró que la diócesis de Arecibo se encuentra bien económicamente.

“La diócesis de Arecibo, como todas las de Puerto Rico e internacionalmente, son pobres y viven de la caridad y generosidad de los católicos de aquí, pero también de grupos internacionales que nos ayudan. La situación de la diócesis de Arecibo, como en Puerto Rico, tenemos una crisis económica muy fuerte, que los puertorriqueños y puertorriqueñas han ido asumiendo y hemos ido desarrollando. La diócesis de Arecibo está en buena situación financiera”, dijo.

No es un desconocido en Arecibo

Figueroa Morales regresará a su génesis como sacerdote. Natural de Guaynabo, entró como seminarista diocesano en Arecibo, de donde se ordenó hace 32 años en la catedral San Felipe Apóstol.

“Soy, por tanto, heredero y beneficiario de lo que hicieron mis predecesores. A ellos también les recuerdo con gratitud”, dijo en un mensaje de agradecimiento tras su nombramiento.

Posteriormente, entró a la orden Capuchina, donde, por cinco años, fue maestro de novicios en el Noviciado San Miguel Arcángel en Utuado.

“Fueron años muy felices en los que formé parte del presbiterio de Arecibo”, afirmó.

De ese tiempo, destacó el paso del huracán George, en 1998, e hizo una comparación con lo que atraviesa actualmente la región religiosa de Arecibo.

“(Tras el huracán) lo que parecía imposible, ocurrió, la regeneración de la vegetación perdida. Aquellos montes abrazados por la furia del viento volvieron a reverdecer con más pujanza y belleza, antes de lo esperado. Para mí, es una hermosa metáfora de la resiliencia de nuestra diócesis”, ejemplificó.

Luego, en 2010, se incorporó a la arquidiócesis de San Juan, donde ejerció como administrador parroquial por 10 años, vicario de zona, vicario general y, en 2019, obispo titular de Felbes y obispo auxiliar de San Juan.

“Donde quiera que he estado, he encontrado cariño y bondad, paciencia y confianza, sea entre los fieles, como entre mis hermanos sacerdotes, diáconos, consagradas y consagrados. A toda esta amada diócesis, expreso mi júbilo de poder reciprocar lo mucho que de ella he recibido, pues aquí están las primicias de mi sacerdocio”, apuntó.

Por último, le hizo un llamado especial al colegio presbiterial, que representan al clero de la diócesis y las parroquias, que estuvieron presente durante la conferencia de prensa

“Les invito a caminar juntos, en sinodalidad, que es la manera que la Iglesia expresa su naturaleza. Esa sinodalidad que es comunión, a imitación de la que existe en la santísima trinidad”, requirió.