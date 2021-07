La epidemióloga Yonaica Plaza, exdirectora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), denunció que su trabajo para el Departamento de Salud se vio limitado por la Oficina de Epidemiología ante la falta de acceso a la información que se desprendía de las entrevistas que generaban los equipos municipales que ella lideraba.

Esta situación, advirtió la exfuncionaria, no ha permitido mantener al pueblo informado sobre la evolución y el manejo del COVID-19 en la isla.

Los obstáculos para obtener los datos que requería comenzaron hace dos meses, indicó Plaza, lo que coincide con una reestructuración en el Departamento de Salud de la Oficina de Epidemiología y cambios en los funcionarios a cargo del manejo de la pandemia de coronavirus. Bajo la nueva estructura, el SMICRC fue ubicado bajo esa oficina, y las funciones de Plaza fueron limitadas.

“Liderando los esfuerzos de los sistemas municipales, llevábamos casi dos meses sin información de las entrevistas a los casos, estado de vacunación y sintomatología, grupos de edades más afectados, exposiciones y cantidad de casos inmunizados”, manifestó Plaza en respuesta a preguntas escritas enviadas por El Nuevo Día.

La salida de Plaza de su cargo como directora del SMICRC se dio a conocer el viernes.

La doctora relató que la ausencia de transparencia al interior de la Oficina de Epidemiología no solo limitó su trabajo, sino que mantiene al país desprovisto de informes que, hasta hace dos meses, publicaba el SMICRC.

“Como directora de los sistemas, debía tener datos de las entrevistas realizadas a los casos a través de los sistemas municipales”, sostuvo Plaza.

Por separado, una fuente aseguró que existe descontento general por parte de los epidemiólogos y equipos de los municipios, ya que producen y proveen los datos sobre sus investigaciones a Salud, pero la Oficina de Epidemiología no genera o no publica los informes correspondientes.

“Los sistemas de vigilancia son para recoger datos, evaluar, informar y tomar decisiones basadas en el escenario actual de los contagios. Los datos se están documentando a través de las entrevistas a los casos”, subrayó la epidemióloga.

Plaza se convirtió en la directora del SMICRC a principios de marzo, tras la salida de la epidemióloga Fabiola Cruz. Plaza fue recomendada por Cruz para ocupar el cargo y, además, contó con el apoyo de todos los equipos municipales.

“La epidemiología se basa en estudiar la distribución y frecuencia de los determinantes de la salud que afectan a una población con el fin de controlar el riesgo. Obtener datos es primordial para tomar decisiones e informarlas a la población, recordando que, en la prevención, incluyendo la vacunación, está la clave”, sostuvo.

En mayo, el secretario de Salud, Carlos Mellado, colocó el SMICRC -que había operado de forma autónoma- bajo la supervisión de la doctora Encijar Hassan-Ríos, directora de la Oficina de Epidemiología, y anunció el nombramiento del doctor José Becerra como principal oficial de Epidemiología en la agencia.

A la vez, Salud detuvo la publicación de informes basados en las investigaciones de casos y contactos que arrojaban luz sobre aspectos como los lugares de mayor exposición, condiciones preexistentes, síntomas reportados, cantidad de brotes a través de Puerto Rico, casos activos y cerrados, entre otros datos.

En una misiva enviada el viernes a miembros de la Oficina de Epidemiología, Plaza expuso los señalamientos sobre la falta de acceso a los datos.

“La información no sale a la luz de manera clara, y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada”, apuntó. “Se ha perdido el enfoque de lo que es el servicio y acción inmediata para la gente de nuestro país, y no formaré parte de decisiones que no apruebo”.

Becerra, por su parte, le respondió en una carta que hizo pública y en la cual expuso cómo, a su juicio, deben manejarse los datos que genera el SMICRC.

“Durante el periodo de casi tres meses que he tenido la oportunidad de supervisar tu trabajo profesional, he detectado deficiencias en tus conocimientos y experiencia que he documentado ampliamente y que se refleja en informes deficientes. También te he indicado maneras de rectificar esas deficiencias y te he provisto modelos, tanto de mi redacción personal, como del MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report), sin evidencia de progreso significativo”, expresó el doctor.

Becerra criticó, por ejemplo, que durante una revisión de datos, solo 15 municipios sometieron información solicitada en cuanto a brotes. La última vez que el SMICRC publicó un informe, el 18 de mayo, solo 10 municipios no habían cumplido con ese reporte. También señaló que algunos de los brotes identificados en los reportes individuales por los municipios no cumplieron con la definición de brote.

Varias fuentes señalaron que Becerra solicitó esos informes de un momento a otro y sin previo aviso, limitando las posibilidades de entrega a tiempo y tras paralizar la publicación de informes en mayo.

Bajo sus definiciones, Becerra no ha podido afirmar con certeza el número de brotes activos en Puerto Rico desde mayo.

La exepidemióloga del Municipio de Dorado, Josheili Llavona Ortiz, recordó que Danilo Trinidad Pérez Rivera, quien coordinó los análisis de datos del SMICRC hasta el 31 de mayo, había creado una herramienta de reporte de brotes automatizado. Pero, luego que Salud no renovara su contrato, “procedieron a cambiar el formato y dejaron a los epidemiólogos municipales en una encrucijada sin saber qué formato seguir”.

“Las supuestas discrepancias que señala el doctor Becerra surgen por cambios forzados por (Salud) central”, relató Llavona Ortiz en Twitter.

La trayectoria del SMICRC y la Oficina de Epidemiología

Previo a la creación del SMICRC, el Departamento de Salud y su Oficina de Epidemiología enfrentaron numerosos señalamientos por su ineficiencia durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

Unas dos semanas después de que se confirmaran los primeros casos de coronavirus en la isla, salió de su cargo Carmen Deseda, exepidemióloga del Estado, quien minimizó las probabilidades de que el virus llegara a Puerto Rico por su lejanía a China, donde se originó.

La ausencia de un sistema de rastreo coherente, que permitiera identificar los contactos más allá de los casos positivos que la agencia lograba identificar, obligó a varios municipios a tomar las riendas. Villalba fue pionero en esa operación, de la mano de la epidemióloga Fabiola Cruz. Los alcaldes de otros municipios, como Orocovis, Guayanilla, Yauco, San Germán, Arroyo, Ponce, Fajardo, Cabo Rojo, Hormigueros, Trujillo Alto y Gurabo, siguieron esos pasos.

Para mayo de 2020, eran evidentes las incongruencias entre los datos que presentaba Salud y la información que lograban recopilar los equipos epidemiológicos en los municipios. La doctora Hassan-Ríos, directora de la Oficina de Epidemiología e Investigación, no logró subsanar las incongruencias.

Luego de reuniones, a mediados de mayo de 2020, entre el exsecretario de Salud Lorenzo González Feliciano, el alcalde de Villalba, Javier Hernández, y la epidemióloga Cruz, se determinó crear el SMICRC, dirigido por esta última desde la oficina central de Salud.

Así, mediante fondos federales de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Cares, en inglés) por la emergencia de la pandemia, cada municipio pudo crear y contratar su propio equipo epidemiológico y de rastreo, lo que dio paso a una recopilación de datos sobre salud pública y servicio directo al ciudadano sin precedentes en la agencia.

Aunque en reiteradas ocasiones alcaldes, altos funcionarios de gobierno y la propia secretaría de Salud han reconocido el papel indispensable del SMICRC en el manejo y control de los efectos de la pandemia, su futuro es incierto. Los contratos municipales han sido renovados solo hasta septiembre próximo.