Christchurch, Nueva Zelanda — Los angustiados familiares esperaban ansiosos hoya que las autoridades les entregasen los restos de mortales de las víctimas de las masacres en dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, mientras la policía anunció que el número de víctimas de los ataques racistas subió a 50 personas.

Según la ley islámica, los cadáveres deben ser limpiados y sepultados lo más pronto posible, por lo general antes de 24 horas. Pero dos días después del peor ataque terrorista en la historia moderna de Nueva Zelanda, los parientes siguen sin saber cuándo podrán sepultar a sus seres queridos.

El comisario de la policía, Mike Bush, dijo que las autoridades estaban trabajando con patólogos y forenses para entregar los cuerpos lo antes posible.

"Tenemos que estar absolutamente seguros de la causa de la muerte y confirmar sus identidades antes de que eso pueda suceder", señaló. "Pero también somos muy conscientes de las necesidades culturales y religiosas. Así que estamos haciéndolo de la forma más rápida y sensible posible”.

La primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que un pequeño número de cadáveres serán entregados a las familias el domingo en la noche, y que las autoridades esperan completar el proceso antes del miércoles.

La policía dijo que entregó una lista preliminar de los fallecidos a las familias, lo que ayudó a algunos parientes que seguían esperando noticias.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Este viernes un tiroteo masivo está conmocionando al mundo: dos mezquitas fueron el blanco de presuntos terroristas mientras cientos de personas asistían a rezar. (The Associated Press)

La cifra de víctimas es hasta ahora de al menos 49 muertos y 40 heridos. (The Associated Press)

Las autoridades neozelandesas han considerado que los tiroteos forman parte de un ataque terrorista. (The Associated Press)

El presunto cerebro de los ataques es un supremacista blanco que ha sido identificado como Brenton Tarrant, un australiano de 28 años. (The Associated Press)

Los ataques fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales por el presunto autor de la masacre. Aquí una imagen donde se muestran las armas usadas en el tiroteo. (The Associated Press)

El vídeo grabado dura alrededor de 17 minutos. (The Associated Press)

Las autoridades indicaron que, de las víctimas, 20 se encuentran en estado grave. (The Associated Press)

Pakistaníes protestan para condenar el tiroteo. (The Associated Press)

Un manifestante sostiene una foto de la escena de los ataques de la mezquita en Nueva Zelanda. (The Associated Press)

Esta pequeña manifestante sostiene una pancarta durante una vigilia en la embajada de Nueva Zelanda en Londres. (The Associated Press)

Un manifestante canta consignas contra los ataques de la mezquita en Nueva Zelanda durante una protesta en Estambul. (The Associated Press)

Nueva Zelanda ha elevado la alerta a su máximo nivel. Autoridades se encuentran custodiando las calles. (The Associated Press)

Un grupo de personas reza por las víctimas del tiroteo durante una vigilia nocturna en la Mezquita Lakemba. (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

La magnitud de la tragedia y de la tarea que queda por delante se hizo patente con la llegada de seguidores desde todo el país para ayudar en los entierros en Christchurch. Las autoridades movilizaron retroexcavadoras para abrir nuevas tumbas en una zona de sepulturas musulmanas que ya estaba vallada y protegida de las miradas de los curiosos por una malla blanca.

El sospechoso de las balaceras, el supremacista blanco Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, compareció el sábado en un tribunal en medio de fuertes medidas de seguridad, encadenado y con uniforme blanco de presidiario. No mostró emoción alguna cuando el juez le leyó un cargo de homicidio, tras el que afirmó que “es razonable asumir” que le serán fincados más.

Tarrant publicó un confuso manifiesto de 74 páginas en las redes sociales antes de las masacres y al parecer utilizó un casco con cámara para emitirlas en vivo.

Ardern señaló que el agresor había enviado el documento por correo electrónico a su oficina nueve minutos antes del ataque, aunque ella no lo recibió personalmente. Su oficina era uno de los 30 destinatarios del correo, que se envióal departamento de seguridad parlamentaria apenas dos minutos después de recibirlo.

En una conferencia de prensa el domingo, Bush apuntó que se encontró otro cuerpo en la mezquita Al Noor al retirar las últimas víctimas, elevando el número de fallecidos en ese templo a 42 personas. Otras siete personas perdieron la vida en la mezquita de Linwood y una más murió más tarde en el hospital de Christchurch.

Otros 34 heridos seguían ingresados en el hospital de la ciudad, 12 de ellos en estado crítico, según las autoridades. Una niña de 4 años en el hospital infantil de Auckland también presentaba lesiones críticas.

Docenas de personas se congregaron en un centro habilitado para las víctimas, familias y amigos frente al hospital, y muchos volaron desde otras partes del país para prestarles su apoyo.