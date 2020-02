Los nuevos casos de coronavirus en China siguieron bajando el miércoles, con 1,749 infecciones más y 136 muertes. El funcionario de mayor rango en el epicentro del brote prometió localizar y aislar a todo paciente infectado de la ciudad para el final del día.

El miércoles concluía una campaña de puerta a puerta en Wuhan, la ciudad central china donde se detectó el virus, para localizar a cualquier persona con síntomas que las autoridades no hubieran identificado antes.

"Esto debe tomarse en serio", dijo Wang Zhonglin, el recién nombrado secretario local del Partido Comunista.

"No hay nada más importante que la vida humana", señaló en declaraciones publicadas por el gobierno de Hubei, la provincia donde se encuentra Wuhan. "Si se encuentra un solo caso nuevo (después del miércoles), los líderes de distrito rendirán cuentas".

Las cifras actualizadas sobre el brote de COVID-19 en China continental elevaron el total de casos a 74,185, con 2,004 decesos. El número de nuevos casos ha sido de menos de 2,000 diarios durante los últimos dos días, aunque autoridades y analistas han advertido de que sigue habiendo riesgo de un brote más grave conforme los trabajadores se van reincorporando a sus puestos tras el ampliado receso por el Año Nuevo Lunar.

En Hong Kong, un portavoz del Princess Margaret Hospital informó de la segunda muerte en la ciudad, que ha registrado 62 casos. El fallecido era un hombre de 70 años con problemas de salud previos, según medios.

Por su parte, Japón también confirmó nuevas infecciones a bordo del crucero Diamond Princess, con lo que el total aumentó a 542 casos entre los 3,700 pasajeros y tripulantes. Las infecciones han provocado fuertes críticas a la decisión de imponer una cuarentena en el navío, que finaliza el miércoles.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres dijo a The Associated Press que el brote viral "no está fuera de control, pero es una situación muy peligrosa".

El brote ha provocado enormes alteraciones en China y podría obligar a posponer su mayor encuentro político del año a fin de evitar que las personas se trasladen a Beijing mientras el virus continúa propagándose. Uno de los mayores eventos de la industria automotriz, la exhibición bianual del Salón del Automóvil, se pospuso, al igual que varios eventos deportivos y de entretenimiento que han sido postergados o cancelados.

El mayor número de casos fuera de China son las 542 personas infectadas en el Diamond Princess, anclado cerca de Tokio.