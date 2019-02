Residentes de la ciudad de Townsville, en el extremo nororiental de Australia y la más afectada por unas fuertes inundaciones, informaron del avistamiento de cocodrilos por las calles de la ciudad, según publicaron los medios locales.

Just another reason to never attempt to cross flood waters. Crocs and snakes have been washed into the streets. Credit: Erin Hahn #FloodedForgetIt #QldWeather pic.twitter.com/3KhcQRPmze

Los servicios de emergencia avistaron la noche del domingo un cocodrilo de tres metros (9.8 pies) en una calle de la ciudad, mientras que la lugareña Erin Hahn publicó una foto en las redes sociales de uno de estos reptiles frente a la casa de su padre, publica el portal de noticias news.com.au.

Asimismo Helen Murdoch compartió una foto de un cocodrilo trepando un árbol para evitar ser arrastrado por la riada provocada por las inundaciones, declaradas el fin de semana como catastróficas por el Consejo de Aseguradoras de Australia.

En Townsville, medio centenar de viviendas resultaron inundadas el domingo tras la apertura de las compuertas de la represa del río Ross, que expulsó unos 2,000 metros cúbicos (70,629 pies cúbicos) de agua por segundo.

Crocs washed onto the streets as rivers rise In Townsville



Helen Murdoch shared a photo of a freshwater crocodile climbing a tree to avoid rapidly flowing floodwaters



