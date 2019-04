Tras darse a conocer que el expresidente peruano Alan García falleció, luego de haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en manifestarse sobre esta noticia fue el presidente peruano Martín Vizcarra, quien a través de Twitter dijo estar consternado por este fallecimiento.

Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 17 de abril de 2019

Al mandatario se le unió Mercedes Araoz, vicepresidenta y congresista oficialista, quien a través de la misma red social expresó sus condolencias.

Lamento profundamente la pérdida del presidente Alan García en estas terribles circunstancias. Hago llegar mis condolencias a sus familiares y a sus compañeros apristas. — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 17 de abril de 2019

Por su parte, el Congreso de Perú publicó una foto en la que aparece la bandera a media asta, en expresión de duelo por este fallecimiento.

[LO ÚLTIMO] A media asta luce la Bandera Nacional del Congreso de la República, en expresión de duelo por el lamentable fallecimiento del expresidente de la República, Alan García Pérez. Q.E.P.D. pic.twitter.com/7exAhjmdwg — Congreso del Perú (@congresoperu) 17 de abril de 2019

De igual forma, mandatarios de otros países se expresaron al respecto, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien señaló que García fue un buen amigo de Colombia.

El ex Presidente Alán García fue un buen amigo de Colombia, las relaciones con su reciente Gbno fueron excelentes. Solidaridad con los suyos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 17 de abril de 2019

Otro mandatario que se manifestó a través de Twitter fue el presidente chileno Sebastián Piñera, al señalar que le tocó interactuar mucho con García.

Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 17 de abril de 2019