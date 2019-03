Dos delincuentes robaron las pertenencias de varias personas que asistieron a un funeral en México. La imágenes se viralizaron a través YouTube y causó el repudio de una gran cantidad de usuarios.

Según los diarios mexicanos El Universal y Milenio Diario, las imágenes fueron registradas el 19 de marzo por la noche en el local de Funerales Ermita, en la Ciudad de México.

Los testigos del hecho relataron que dos personas ingresaron al funeral con una pistola en la mano, asustaron a los asistentes y empezaron a quitarles sus pertenencias. Una situación que sorprendió a las personas que estaban de los más tranquilos en el lugar.

En las imágenes compartidas a través de YouTube y Facebook, se observa que uno de los sujetos se encarga de robarles a los asistentes y el otro se queda de vigilando que nadie ingrese o intente impedir su arriesgada acción.

Ésto sucedió en Calzada Ermita Iztapalapa estábamos en el velorio de un familiar de mi esposo cuando dos malditos lacras nos asaltaron nos quitaron nuestros celulares . Yo les pido dos cosas , Una que me ayuden a compartir esté video y la otra es pedirle a la gente que no compre celulares robados ya que eso les ayuda para seguir robando ya que para ellos es un buen negocio . Posted by Doris Illescas on Sunday, March 24, 2019

"Estábamos en el velorio (funeral) de un familiar de mi esposo cuando dos malditos lacras (delincuentes) nos asaltaron; nos quitaron nuestros celulares. Yo les pido dos cosas: una que me ayuden a compartir este vídeo y la otra es pedirle a la gente que no compre celulares robados", indicó Doris Illescas, quien se encontraba en el lugar durante el atraco, en Facebook.

Las autoridades de la funeraria informaron que era la primera vez que sucedía un hecho delictivo dentro del recinto. Sin embargo, afirmaron que otras personas ya habían intentado ingresar al funeral para realizar sus fechorías.

Tras viralizarse el asalto en México, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que investigará el incidente ocurrido hace unos días en el funeral. Por el momento, no existe ninguna denuncia sobre el hecho.