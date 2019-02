Venezuela sigue siendo un territorio en donde alcanzar un acuerdo pacífico a su crisis social y política parece estar todavía muy lejos. Ante este escenario, algunos venezolanos prefieren refugiarse en países fronterizos, como Colombia o Brasil. Otros, los más afortunados, pueden dejar atrás el país hacia tierras lejanas y a bordo de un avión.

El reconocido periodista venezolano Vladimir Kislinger denunció que los hijos del número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, huyeron de Venezuela usando el apellido materno para pasar desapercibidos, según reveló.

La información de Vladimir Kislinger publicada en las redes sociales apunta a que los hijos del poderoso jefe chavista, Tito Diosdado Cabello Contreras y de Daniella Desiree Cabello Contreras, "ya se encontrarían en Moscú, luego de viajar desde La Habana con la línea aérea rusa Aeroflot".

El destino final sería la capital china Beijing, reveló el comunicador, donde llegarían en un vuelo previsto para este domingo 24 de febrero.

"¿Será que por su fama como cantante que Daniella quiso ocultar sus identidades detrás de nombres como Desiree y Tito Contreras, o esta es la huida de los Cabello ante una inminente caída?", se preguntó Kislinger, según publica el portal Periodista Digital.

Se trata de Tito Diosdado Cabello Contreras y de Daniella Desiree Cabello Contreras quienes ya se encontrarían fuera del país pic.twitter.com/0Z0Q4bQmWA — Vladimir Kislinger (@vkislinger) 24 de febrero de 2019

Los datos dadas por el periodista venezolano fueron replicada también por el senador estadounidense Marco Rubio, quien publicó en su cuenta de Twitter que para el "Señor de la Droga" Diosdado Cabello "sería fácil desmentir la información si no es cierta".

Pero también aclaró que "si es cierta, revela que escondida detrás de sus bravuconadas públicas está la preocupación por su futuro".

Compelling report that family of #MaduroCrimeFamily insider & drug lord @dcabellor have left #Venezuela.



If this isn’t true should be easy for him to disprove.



But if it is true,it reveals that hiding behind all their public bravado is rightful anxiety about their future. https://t.co/lotqMffq8u — Marco Rubio (@marcorubio) 25 de febrero de 2019

Asimismo, Kislinger no solo se quedó en la denuncia, sino que hizo públicas las tarjetas de embarque de los vuelos. Según se lee en los pasajes, los hijos del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela viajaron en clase ejecutiva. Cada pasaje habría costado $7,579.50 dólares, según Kislinger.

El destino final sería Beijing, con vuelo pautado para llegar hoy domingo 24 de febrero desde Moscú pic.twitter.com/wQaktDGcuC — Vladimir Kislinger (@vkislinger) 24 de febrero de 2019

Aquí está el boarding pass que confirma la información: ambos hijos de @dcabellor ya se encuentrarían en Moscú, luego de viajar desde La Habana con la línea aérea rusa Aeroflot pic.twitter.com/RdUo3Z5yWy — Vladimir Kislinger (@vkislinger) 24 de febrero de 2019

Muchos de los familiares de los principales exponentes del chavismo han sido sorprendidos en las redes sociales compartiendo una vida llena de viajes, joyas y restaurantes de lujo.

La hija de Diosdado Cabello es uno de los personajes que luce constantemente una vida llena de riquezas en sus redes sociales. La joven cita al revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara en su supuesta cuenta de Twitter, pero su estilo de vida dista mucho de los ideales socialistas.