Un pasajero que viajaba en el avión ruso que se prendió fuego y dejó un saldo de 41 muertos, se encuentra en el centro de una investigación por no colaborar en la evacuación. Presuntamente habría obstruido la salida de emergencia al intentar recuperar su equipaje de mano y bloqueado el paso al resto de los ocupantes.

El acusado es el hombre ruso Dmitry Khlebushkin, uno de los testigos del accidente que declaró a los medios haber visto "un relámpago de luz blanca" impactar en el aeronave. Si bien la causa raíz del incendio aún es incierta, algunas teorías indican que se produjo por un rayo eléctrico luego del despegue, lo que obligó al piloto a retornar a la pista.

El fuego, que comenzó en la cola del avión de la compañía Aeroloft, se propagó rápidamente por la cabina de pasajeros, algunos de los cuales llegaron a filmar el momento de la desesperación desde adentro. A medida que las llamas consumían la parte de atrás, los pasajeros bajaban por los toboganes inflables de las puertas delanteras. Algunos también llegaron a tirar las maletas por el tobogán.

Según se pudo ver por vídeos filmados desde afuera, algunos pasajeros desalojar el lugar con sus pertenencias encima. Esto habría provocado que los ocupantes de las filas de atrás no hayan podido escapar a tiempo. Uno de los identificados es Khlebushkin, quien llegó a bajar con su mochila cómodamente contra las reglas de emergencia de la aerolínea, que establecen claramente que los pasajeros deben dejar todo su equipaje a bordo.

Según publicó The Sun, el ruso se enojó encima con la compañía por negarle un reembolso, mientras los familiares de las víctimas llegaban a un acuerdo por las pérdidas. Su actitud despertó la furia de los damnificados, que estaban conmocionados por la tragedia.

Crash survivor Dmitry Khlebushkin told Russian media Aeroflot was “unprofessional” in the handling of the incident.https://t.co/ccSGK4XCQz — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) 7 de mayo de 2019

Hasta el momento no se ha confirmado si el Khlebushkin, que estaba sentado en el asiento 10C, conocía a las personas que viajaban en las filas de atrás, de los cuales sólo tres sobrevivieron. Si se supo que él elogió a las azafatas por su ayuda en la evacuación del avión.