El diario India Today publica este lunes una artículo exponiendo la dramática situación que se vive en la ciudad pakistaní de Roto Dero.



La pequeña comunidad, cerca de Larkana, en la provincia de Sindh, ha sido testigo del incremento del número de infectados con el virus. Al menos 1,100 personas contrajeron la enfermedad desde el pasado mes de abril, de las cuales más de 900 son niños menores de 12 años.

Sin embargo, en la publicación se deja en claro que el números real de infectados podría ser aún mayor, ya que solo una parte de la población de la ciudad se ha hecho análisis.

El pediatra Muzaffar Ghanghro fue a quien culparon del contagio masivo las autoridades paquistaníes. Los funcionarios de salud pública, que llegaron para investigar el caso, dijeron que el pediatra que atendió a las familias más pobres de la ciudad, reutilizaba las jeringas al practicar inyecciones a los niños.

Muzaffar Ghanghro cobraba por su consulta el precio más bajo de la ciudad, por lo que muchas familias con pocos recursos acudían a revisarse con él.

La ciudad donde se registra el brote se encuentra entre las más pobres del país y posee altas tasa de analfabetismo.

El pediatra trató a los seis hijos de Imtiaz Jalbani, cuatro de los cuales resultaron infectados con VIH, los dos hijos menores de Jalbani murieron.

Imtiaz confiesa que vio al médico buscando en la basura una jeringa para usarla con uno de sus hijos. Cuando Jalbani protestó, el pediatra respondió que la familia era demasiado pobre para pagar una nueva jeringa. "Si no quieres mi tratamiento, ve a otro médico", fueron las palabras que citó el padre al diario The New York Times.

Jalbani explica que la familia habría muerto de hambre si hubiera pagado la cara medicina.

Más tarde, Ghanghro fue arrestado por negligencia, homicidio involuntario y daños no intencionales.

Ghanghro se negó a hacerse examinar por los funcionarios y se declaró inocente por causar el brote del virus mortal.

Aunque el caso contra Ghanghro no ha concluido ni ha sido condenado, todavía trabaja como médico general en un hospital del gobierno a las afueras de Rato Dero.

Según las leyes pakistaníes, la reutilización de jeringas es un delito y no es elegible para la fianza.

Por otro lado, los funcionarios de salud sostienen que Ghangro no es la única persona que reutiliza jeringas. Dicen que han visto muchos otros casos de médicos que reutilizan jeringas y agujas intravenosas.

También dijeron que los barberos usan la misma maquinilla de afeitar en varios clientes, mientras que las configuraciones improvisadas de los dentistas se ven usando herramientas no esterilizadas en los pacientes.