"A las caravanas no se les permitirá entrar a Estados Unidos”, es el mensaje del Secretario de Estado Michael Pompeo, difundido este 12 de diciembre desde la cuenta de Twitter del Consulado de EE.UU. en la fronteriza Tijuana. Un día antes, el martes 11, la oficina de la Cónsul General Sue Saarnio había compartido una alerta en la que se instaba a sus compatriotas estadounidenses a "evadir las áreas de manifestaciones”, o sea dicho Consulado en Tijuana.

#Tijuana, #Mexico Demonstration Alert: A march is expected today, Dec 11, at @ConsuladoUSATJ . Avoid the areas of demonstrations. Exercise caution. Keep a low profile and monitor local media for updates. More info: https://t.co/xnN5KLt1Rm pic.twitter.com/LPb4xadcFf