Las apariciones mediáticas de Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzman", siempre generan revuelo y más aún si revela datos desconocidos de temas relacionados a su vida privada o al juicio que enfrentó el narcotraficante en Nueva York.



Ahora, la exreina de belleza y madre de las hijas del capo mexicano, hizo nuevas revelaciones en una entrevista que ofreció a la revista Proceso.

El periodista Jesús Esquivel, quien cubrió el juicio en Nueva York, fue el encargado de dialogar con Coronel, quien se refirió a la detención de su esposo, el proceso judicial y los miedos que la aquejan.

Con respecto al juicio de "El Chapo", la mujer dijo que ninguna de las declaraciones de los testigos la tomó por sorpresa. Además, que está muy lejos de ella cualquier sentimiento de rencor contra quienes en algún momento fueron compadres y amigos de su esposo. Para Emma, todo se produjo porque se vieron obligados a declarar y que no veía ningún tipo de traición contra su familia en lo que se ha dicho ante las autoridades.

Guzmán fue condenado en febrero pasado por narcotráfico y conspiración para cometer asesinatos como capo del cártel mexicano de Sinaloa, y aguarda en Nueva York a conocer la semana que viene la sentencia que probablemente le enviará el resto de su vida a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Sin embargo, lo más jugoso de la entrevista se produjo cuando Emma Coronel empezó a relatar el momento de la detención de su esposo. Según su testimonio, los agentes que ejecutaron la operación la agredieron en diversas ocasiones; obligándola a desnudarse frente a ellos mientras la ofendían verbalmente. Durante ese tiempo no le permitieron ver a sus hijas, que no paraban de llorar en la habitación contigua. Por su parte, "El Chapo" fue golpeado en la cabeza con un rifle.

Dijo que nunca denunció las acciones emprendidas por parte de los agentes en ese día por miedo y porque "no quería hacer más escándalo del que ya había".

Coronel cargó directamente contra Víctor Vázquez, quien estuvo a cargo de la operación. Según la esposa de exjefe del cártel de Sinaloa, Vázquez se burló de ella. De acuerdo con su testimonio, mientras la tenían en una guagua con los ojos vendados, el agente se acercó para mofarse sobre la situación. Ella en respuesta, le contestó que "ya era hora" de que hicieran su trabajo; la frase no le gustó a Vázquez, por lo que la intentó golpear.

"Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y ya le dijeron 'No, no, ya vete, vete, quítate' y se lo llevaron. Y ya los que estaban manejando me dijeron 'No, no, tranquila, no les digas nada es que ellos son muy…", contó la mujer a la revista mexicana Proceso.