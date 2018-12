Gran Bretaña prohibió la venta a terceros de cachorros de perros y gatos para proteger a los animales de la explotación.

El gobierno dice que la nueva ley ayudará a acabar con las “granjas de cachorros” y hará que sea más difícil para los comerciantes sin escrúpulos que tienen poca consideración por el bienestar animal.

El ministro de bienestar animal, David Rutley, dijo que la prohibición “es parte de nuestro compromiso de asegurarnos de que las mascotas más queridas de la nación tengan el comienzo correcto en la vida”.

La decisión sigue a una consulta pública que encontró un apoyo abrumador para prohibir las ventas a terceros.

Bajo la nueva medida, las personas que deseen adoptar un cachorro o gatito tendrían que tratar directamente con un criador o un centro de realojamiento, en lugar de tiendas de mascotas u otros distribuidores comerciales.

Los grupos de bienestar animal elogiaron la medida del gobierno como un importante paso adelante.

Marc Abraham, un veterinario que aparece en la televisión y es el fundador de Pup Aid, lo calificó como “una verdadera victoria para los activistas de base así como para los perros y gatos del Reino Unido”.

'UK bans pet shops from selling puppies & kittens' Not quite all UK, as Wales, Scotland & Northern Ireland haven't promised #LucysLaw to ban licensed 3rd party puppy & kitten dealing, but thanks @FoxNews for covering the story, so proud: https://t.co/jtYmhZjWaM #wheresmum #adopt pic.twitter.com/TiHe1VRSoL