Aunque la Navidad es una de las celebraciones más globalizadas, existen países en donde no se realiza esta festividad, incluso, hay lugares en donde tienen prohibido poner adornos en la calle o en la casa.

Aquí te contamos cuáles son y por qué o qué tipo de religiones profesan.

Arabia Saudita

Este es un país musulmán ubicado en Asia Occidental. Quienes realicen algún tipo de festividad navideña pueden ser perseguidos por la 'Policía religiosa', un grupo que se encarga de buscar lugares con decoraciones navideñas para condenarlas. La minoría cristiana debe celebrar en privado y no puede hacer demostraciones en público. Este país emitió una regulación anual que prohíbe tener signos visibles de la navidad. La mayoría de sus habitantes practican la religión del islam. Según el diario 'El Clarín', en 2012 fueron detenidos 35 cristianos por orar y celebrar en esta fecha. Hacer festividades en la época de navidad en Arabia Saudita es visto como un acto transgresor.

Argelia

Es un país de África del Norte. El 98 % de su población practica la religión del islam, por lo que no existe esta tradición para ellos. El 2 % es cristiana y una pequeña población es judía.

Aunque en este país no es una celebración prohibida, las autoridades no hacen mayor promoción de la Navidad -no hay sitios con decoraciones navideñas, paseos de luces u otras dinámicas-.

Irán

La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental. Como su nombre lo indica este país también profesa la religión del islam. Sin embargo, existen algunas zonas de este país, varias escasas y pequeñas, donde se celebra la Navidad.

Tayikistán

Este país está ubicado en Asia Central. El 98 % de su población es musulmana. Sin embargo Tayikistán se considera un estado secular con una Constitución que establece la libertad de religión. El impacto del islam ha crecido recientemente en este país. Tayikistán limita con Afganistán, China, Kirguistán y Uzbekistán. De acuerdo con el diario 'El Clarín', fue uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas. Aparecer, por ejemplo, vestido de Santa Claus, podría acarrearle mínimo un llamado de atención de las autoridades y el decomiso de su disfraz.

Brunéi

Es un país asiático ubicado en la isla de Borneo. Brunéi, al igual que Arabia Saudita, tiene una parte de la población que celebra la Navidad, pero no lo puede hacer en público. El país obedece al calendario musulmán, por lo que los días festivos que tienen al año corresponden, generalmente, a festividades islámicas como la 'Fiesta del sacrificio del cordero' que se celebra al inicio de año, o la 'Revelación del Corán a Mahoma', que se lleva a cabo casi al finalizar el año. La prohibición de celebración de la Navidad existe desde el 2014.

Corea del Norte

Es un país de Asia Oriental. Según un artículo publicado por 'La FM', este país emitió un decreto en 2016 que censura cualquier reunión donde se consuma alcohol, se realicen cantos o bailes. Las religiones más comunes en este país son el budismo, considerada la cuarta religión más importante del mundo, el taoísmo, el confucianismo, el chondoísmo, y los cultos chamánicos tradicionales.

Somalia

Está ubicado en el Cuerno de África, una región de África Oriental. La cultura de este país se basa en la religión del islam. La mayoría de su población es musulmana suní, lo cual obliga a su población a abstenerse de comer cerdo, consumir alcohol o participar en juegos de azar. De acuerdo con el diario 'La Vanguardia', de España, el gobierno de Somalia prohibió las celebraciones navideñas argumentando que “no tienen nada que ver con el islam”.

China

Si bien en China no se celebra la navidad, sí se celebra la llegada del año nuevo chino semanas después del 31 de diciembre. Es un país ubicado en Asia Oriental. La constitución de China garantiza la libertad de culto, sin embargo las tradiciones chinas han sido influenciadas por el confucianismo, el budismo y el taoísmo. De acuerdo con información de la BBC, China tiene zonas en las que las festividades relacionadas con la Navidad son totalmente vetadas y una de las ciudades es Wenzhou.

Tailandia

El país asiático tampoco celebra la fecha. Actualmente es un país de un estado laico, pero su religión está influenciada por el budismo. Tailandia suele ser un destino turístico muy visitado para las fechas navideñas, por eso sus hoteles y restaurantes hacen una excepción con sus visitantes y hacen cena de nochebuena.

Israel