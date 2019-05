El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dio este martes una sorpresa al liberar a su mentor, amigo y líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, (detenido a 14 años con orden de arresto domiciliario) y ha convocado a los militares y a los ciudadanos de Venezuela para que acudan y lo acompañen a la autopista distribuidora Altamira, muy cerca de la base militar La Carlota y se sumen al inicio de la fase final de una iniciativa para liberar al país, denominada Operación Libertad.

Relacionados: Así reacciona el mundo ante el alzamiento de Juan Guaidó Leopoldo López: "Este es el momento de todos los venezolanos"

¿Pero en qué consiste exactamente esta operación que cuenta con tres fases?

Desde que se autoproclamó presidente encargado, Juan Guaidó ha explicado a través de cada uno de los cabildos abiertos que ha realizado en Caracas y otras ciudades del país, que la Operación Libertad tiene tres fases de trabajo enmarcadas por el "camino pacífico de la democracia" y que serán exitosas siempre y cuando cuenten con el apoyo de la comunidad internacional y las protestas masivas en las calles que deben llevar a derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

Guaidó ha sido muy claro y ha explicado que el cese de la usurpación, el comienzo de un periodo de transición y las elecciones libres son las tres etapas de este proceso de regreso a la libertad y democracia.

Guaido publicó en la madrugada de este martes un video que lo muestra de pie con integrantes de las Fuerzas Armadas, anunciando su próximo movimiento e hizo un llamado para conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia, mientras que desde el Gobierno se denunció la puesta en marcha de "un golpe militar" en Venezuela.

Durante estos meses, los líder opositores al régimen ha ido ciudad por ciudad, explicando su mensaje, y se han constituido también unos comités “de ayuda y libertad” que han sido, por ejemplo, los que han tratado de introducir ayuda humanitaria en el país desde las fronteras con Colombia y Brasil, desatando violentos enfrentamientos entre las autoridades venezolanas y manifestantes que llegaron hasta el puente internacional Simón Bolívar para respaldar la entrada de camiones con medicinas y comida que fueron quemados.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Un opositor del gobierno de Nicolás Maduro devuelve un gas lacrimógeno que le lanzaron. (The Associated Press)

Simpatizantes del presidente interno Juan Guaidó se protegen de las bombas lacrimógenas en la base militar de La Carlota. (Agencia EFE)

Una simpatizante se protege con una máscara. (Agencia EFE)

Guaidó anunció esta mañana que las Fuerzas Armadas se le unieron en apoyo. (Agencia EFE)

Las fuerzas de seguridad leales a Maduro lanzaron las bombas desde la base militar La Carlota. (Agencia EFE)

Guiadó anunció que este es el inicio de la fase final de la Operación Libertad. (Agencia EFE)

Un gas lacrimógeno en una calle vacía cerca de la base militar La Carlota. (The Associated Press)

Una mujer sufre luego que los gases le afectaran los ojos. (The Associated Press)

Un vehículo militar bloquea una avenida junto a la base aérea La Carlota. (The Associated Press)

Soldados armados cubren un paso elevado fuera de la base aérea militar de La Carlota, donde se encuentran las tropas leales a Maduro en Caracas. (AP)

Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana leal al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dispara gases lacrimógenos desde la base aérea de La Carlota hacia una multitud de unos cientos de civiles y un pequeño grupo de soldados rebeldes reunidos fuer (AP)

Un manifestante antigubernamental camina cerca de un autobús que fue incendiado por opositores al presidente. (AP)

Opositores al presidente de Venezuela lanzan piedras a los soldados leales al mandatario dentro de la base aérea de La Carlota en Caracas. (Agencia EFE) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

La Operación Libertad también ha generado multitudinarias movilizaciones en protesta por los cortes de suministro eléctrico y la falta de abastecimiento de agua potable que ha sufrido el país en las últimas semanas. Apagones que generaron, por parte del régimen, un racionamiento sistemático y diario en varias ciudades del país.