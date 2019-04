El gobierno francés lanzará un concurso internacional de arquitectura para la reconstrucción de la aguja de Notre Dame de París, que se vino abajo en el incendio, en el que se determinará qué se hará en su lugar y si se levantará una idéntica u otra adaptada a las técnicas actuales.

El primer ministro, Édouard Philippe, destacó a la prensa tras un Consejo de Ministros consagrado a la reconstrucción de la catedral que el concurso determinará si se sustituye la aguja y, en caso afirmativo, si será exacta a la que había construido en 1859 el arquitecto Viollet-Le-Duc o una versión modernizada.

Philippe señaló que una opción es "dotar a Notre Dame de una nueva aguja adaptada a las técnicas y a los retos de nuestra época".

El primer ministro indicó que el Ejecutivo presentará la semana próxima un proyecto de ley que fijará el marco de la restauración y establecerá garantías de transparencia de forma que "cada euro pagado para la reconstrucción sirva para eso y no para otra cosa".

En ese proyecto de ley se modificará la tributación de las donaciones, por lo que la exención fiscal para los particulares que den hasta 1,000 euros ($1,356) será excepcionalmente del 75%, en lugar del 66%.

A partir de 1,000 euros ($1,356), se mantendrá la norma actual del 66 % (hasta un límite del 20% del impuesto sobre la renta), y tampoco habrá cambios en las donaciones de las empresas, que pueden deducir un 60% de sus gastos de mecenazgo, con un tope de hasta un 0.5 % de su facturación.

Dos grandes agujeros se pueden observar a simple vista en la cúpula de la Catedral de Notre Dame. (The Associated Press)

Las llamas y el humo afectaron la nave central de Notre Dame, aunque sus columnas no sufrieron daños estructurales. (The Associated Press)

Bomberos de París ingresan a la nave de la catedral de Notre Dame tras el incendio. (The Associated Press)

Los bancos de la catedral resistieron estoicamente al fuego y al humo. (Agencia EFE)

Las baldosas de Notre Dame resultaron casi intactas, a pesar del fuego y del material que cayó sobre ellas, producto de la destrucción del techo. (Agencia EFE)

Vista interior de los tres rosetones de la catedral, después del incendio. Estas piezas, de incalculable valor y belleza, se mantuvieron sin sufrir alteraciones. (Agencia EFE)

Vista del techo de la catedral de Notre Dame desde el interior después del incendio. (Agencia EFE)

Varios operarios evalúan los daños en el interior de la Catedral de Notre Dame después del incendio. (Agencia EFE)

La polémica sobre esas exenciones fiscales ha emergido después de que algunas de las grandes fortunas francesas y ciertas multinacionales hayan hecho en unas horas promesas que suman ya 800 millones de euros ($904 millones) y pueden superar los 1,000 millones de euros ($1,130 millones) rápidamente.

Philippe se felicitó por que haya personas adineradas y empresas que "quieran participar en la reconstrucción de un edificio que no es sólo un edificio", como lo ha demostrado la emoción generada por su incendio.