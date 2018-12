El primer ministro de Israel, Benjamín Netanayahu, dijo este miércoles que respeta la decisión estadounidense de retirarse de Siria y advirtió de que su país "se protegerá" ante la nueva situación.

"Esta es, por supuesto, la decisión de Estados Unidos. Israel defenderá su seguridad para protegernos a nosotros mismos en este frente", declaró en un comunicado.

Washington anunció su intención de retirar inmediatamente de Siria a los 2,000 soldados que combaten en ese país contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Netanyahu desveló que el lunes habló por teléfono con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre esta decisión.

"La Administración estadounidense me informó sobre la intención del presidente de retirar a sus tropas de Siria. Aclararon que tienen otras formas de ejercer su influencia en este escenario", añadió.

Las tropas estadounidenses lideran desde 2014 la coalición internacional contra el terrorismo yihadista.

"Hemos derrotado al EI en Siria, la única razón para estar allí durante la Presidencia", afirmó hoy Trump en su cuenta de Twitter.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.