La segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, comenzará con una cena este miércoles en Hanoi (capital de Vietnam), seguida de un día entero de reuniones el jueves acerca del proceso de desnuclearización de Corea del Norte.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó este martes ese dato que había anticipado la agencia surcoreana Yonhap, y adelantó parte de la agenda de Trump en Hanoi.

La cumbre no comenzará hasta bien entrada la tarde del miércoles (mañana en puerto Rico), cuando Trump y Kim "se saludarán brevemente a solas" antes de iniciar una cena de trabajo, explicó Sanders a los periodistas que viajan con el presidente estadounidense.

A la cena asistirán, por la parte estadounidense, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; mientras que Kim estará acompañado por otros dos funcionarios norcoreanos, entre los que se rumorea que estará el responsable de la inteligencia del país, Kim Yong-chol.

Se espera que el grueso de las reuniones de la cumbre tengan lugar el jueves, aunque todavía se desconocen los detalles de la agenda de esa jornada.

Pompeo aterrizó este martes en Hanói para preparar la visita de Trump, y se reunirá por la tarde con su homólogo vietnamita, Pham Binh Minh.

"(La cumbre entre Trump y Kim) será una oportunidad importante para hacer avances respecto a los compromisos de la cumbre (del pasado junio en) Singapur, sobre transformar las relaciones, construir una paz duradera y lograr la desnuclearización completa", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter al llegar a Vietnam.

Made it to Vietnam for President @realDonaldTrump’s #HanoiSummit with the DPRK. Will be important opportunity to make progress on Singapore Summit commitments of transformed relations, building lasting peace, and complete denuclearization. pic.twitter.com/V5cJ3rWuH1 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 de febrero de 2019

El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, también llegó hoy a Hanoi, confirmó a Efe su portavoz, Garrett Marquis.

Bolton es conocido por su línea dura respecto a Corea del Norte y el año pasado, antes de la cumbre de Singapur, irritó a Pyongyang al declarar que EE.UU. quería seguir con Corea del Norte "el modelo de Libia", en referencia al acuerdo que Washington firmó en 2003 con Trípoli para erradicar las armas libias de destrucción masiva.

La agenda de Trump en Hanói comenzará el miércoles hacia las 11:00 a.m. (medianoche en Puerto Rico) con un encuentro con el presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista en el poder, Nguyen Phu Trong.

Trump y su delegación mantendrán después un encuentro bilateral con las autoridades vietnamitas, seguido de la firma de un acuerdo comercial cuyos detalles se desconocen y de un almuerzo de trabajo con el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.