Ciudad de México - Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, declarado culpable de 10 delitos relacionados con el narcotráfico, jamás se imaginó que aceptar una reunión y entrevista en el 2015 con el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo, sería el inicio del fin de su larga "carrera" dentro del narcotráfico.

Y es que la reunión con los artistas fue la clave, de acuerdo a las autoridades mexicanas en ese momento, para dar con el capo que había escapado por segunda vez de una prisión de máxima seguridad en julio del 2015.

"El Chapo" y los actores se reunieron en un lugar de la sierra mexicana en octubre del 2015.

Su captura se realizó a mediados de enero del 2016, solo unos meses después de haber concedido la entrevista al actor y productor Sean Penn. Dicha entrevista salió casi a la par de la captura del narcotraficante mexicano.

Fue a través de la revista Rolling Stone que Penn publicó la entrevista que le reaizó al narcotraficante mexicano.

"El Chapo" habla en exclusiva para Rolling Stone: https://t.co/Raj5eD8zQm pic.twitter.com/mEE3ywFajC — Rolling Stone México (@RollingStoneMX) 23 de enero de 2016

Incluso se publicó un vídeo donde el propio Guzmán Loera declaró que daba su consentimiento para la publicación de la entrevista.

Tras la captura de "El Chapo" Guzmán, la entonces líder de la Procuraduría General de la República de México (PGR), Arely Gómez, declaró que la captura del líder del cártel de Sinaloa se dio luego de seguirles la pista a los artistas.

Guzmán Loera fue ingresado a un penal de máxima seguridad y en enero del 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde se le juzgó en una corte de Nueva York.

Durante el juicio, que comenzó en noviembre pasado, Adam Fels, fiscal encargado del caso de "El Chapo" Guzmán, dijo que Penn puso en una situación embarazosa al gobierno mexicano, ya que el actor pudo dar con el paradero del nacotraficante que se encontraba prófugo.

Ese tema ha sido manejado en los medios de comunicación que han especulado que fue el actor quien colaboró directamente con las autoridades de Estados Unidos para revelar el paradero del líder del cártel de Sinaloa.

El sitio InSight Crime reveló en el 2017 una investigación que destaca que los abogados de Penn pudieron haber avisado a las autoridades estadounidenses de la reunión que tenía el actor con el narcotraficante mexicano.

Relacionados: Joaquín "El Chapo" Guzmán, una leyenda narco que nació en Sinaloa y acabó en Nueva York Expertos opinan que el juicio de "El Chapo" en Estados Unidos es una dura condena para México Declaran culpable a El Chapo por narcotráfico

“Lo que creo es que los asesores legales del señor Penn le notificaron al gobierno de Estados Unidos y que éste a su vez les notificó a las autoridades mexicanas, las cuales pudieron rastrear la reunión entre el señor Penn y el señor Guzmán, lo cual llevó finalmente a su arresto”, declaró a InSight Crime, Harland Braun, abogado de Kate del Castillo.

Además, la actriz mexicana ha culpado en varias entrevistas a Penn de haber sido quien dio la información a las autoridades para capturar a "El Chapo" y lo ha tachado de traidor.

"Puso mi vida en peligro y me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos", declaró Del Castillo.

De hecho, para contar su propia versión de los hechos, Del Castillo lanzó el documental "Cuando conocí al Chapo", que se encuentra en la plataforma Netflix.

Hasta el momento y pese al escándalo, Sean Penn ha guardado silencio sobre la reunión que tuvo con "El Chapo" Guzmán.