Londres - La reina Elizabeth II de Inglaterra dijo hoy, viernes, sentirse "profundamente entristecida" por el atentado terrorista perpetrado contra dos mezquitas en Christchurch y envió sus condolencias a todos los neozelandeses.

"El príncipe Felipe (marido de la monarca) y yo enviamos nuestras condolencias a las familias y amigos de todos aquellos que han perdido la vida", señaló Elizabeth II, jefa de Estado de Nueva Zelanda, en un mensaje enviado a ese país.

La monarca británica también rindió tributo a los servicios de emergencia y a los voluntarios que "están ayudando a los que han resultado heridos", y resaltó que, "en este momento trágico", sus "pensamientos y oraciones están con todos los neozelandeses".

Google+ ✉Email Este viernes un tiroteo masivo está conmocionando al mundo: dos mezquitas fueron el blanco de presuntos terroristas mientras cientos de personas asistían a rezar. (The Associated Press)

La cifra de víctimas es hasta ahora de al menos 49 muertos y 40 heridos. (The Associated Press)

Las autoridades neozelandesas han considerado que los tiroteos forman parte de un ataque terrorista. (The Associated Press)

El presunto cerebro de los ataques es un supremacista blanco que ha sido identificado como Brenton Tarrant, un australiano de 28 años. (The Associated Press)

Los ataques fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales por el presunto autor de la masacre. Aquí una imagen donde se muestran las armas usadas en el tiroteo. (The Associated Press)

El vídeo grabado dura alrededor de 17 minutos. (The Associated Press)

Las autoridades indicaron que, de las víctimas, 20 se encuentran en estado grave. (The Associated Press)

Pakistaníes protestan para condenar el tiroteo. (The Associated Press)

Un manifestante sostiene una foto de la escena de los ataques de la mezquita en Nueva Zelanda. (The Associated Press)

Esta pequeña manifestante sostiene una pancarta durante una vigilia en la embajada de Nueva Zelanda en Londres. (The Associated Press)

Un manifestante canta consignas contra los ataques de la mezquita en Nueva Zelanda durante una protesta en Estambul. (The Associated Press)

Nueva Zelanda ha elevado la alerta a su máximo nivel. Autoridades se encuentran custodiando las calles. (The Associated Press)

Un grupo de personas reza por las víctimas del tiroteo durante una vigilia nocturna en la Mezquita Lakemba. (The Associated Press) Facebook

Antes, la primera ministra británica, Theresa May, había expresado la solidaridad del Reino Unido con el pueblo neozelandés tras el "espeluznante" atentado contra las dos mezquitas.

"En nombre del Reino Unido, expreso mis más profundas condolencias al pueblo de Nueva Zelanda tras el espeluznante ataque terrorista en Christchurch. Mis pensamientos están con todos los afectados por este repugnante acto de violencia", tuiteó May.

On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence. — Theresa May (@theresa_may) March 15, 2019