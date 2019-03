Bruselas - El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó este viernes una cumbre extraordinaria para que los líderes de los países de la Unión Europea (UE) debatan los próximos pasos en el proceso del Brexit después de que el Parlamento británico rechazara por tercera vez el acuerdo de salida.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 de marzo de 2019

"Visto el rechazo al acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes, he decidido convocar un Consejo Europeo el 10 de abril", escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

La Cámara de los Comunes británica rechazó el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE por 286 votos a favor y 344 en contra.

La cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea tendrá lugar dos días antes del 12 de abril, la nueva fecha en la que el Reino Unido saldrá de la UE sin acuerdo a no ser que el gobierno británico presente antes un plan alternativo, que forzaría la solicitud de una prórroga larga a las negociaciones.

En este escenario, que los líderes europeos abordarían en su cumbre extraordinaria del 10 de abril, el Reino Unido estaría obligado a participar en las elecciones a la Eurocámara de mayo.

El tercer rechazo al acuerdo del Brexit cerró la puerta a la posibilidad de una prórroga hasta el 22 de mayo, la primera opción de las concedidas por el Consejo Europeo la semana pasada, que solo se hubiera activado si los diputados británicos hubieran dado hoy su apoyo al acuerdo.

Simpatizantes del Brexit participaron el viernes en el tramo final de la protesta "March to Leave" (Marcha para irse) en Londres. (AP/ Matt Dunham)

Los manifestantes se reunieron el día en que se suponía que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea. (AP/ Matt Dunham)

La protesta comenzó el 16 de marzo en Sunderland, al noreste de Inglaterra, y termina el viernes. (AP/ Matt Dunham)

Algunos manifestantes llevaban banderas del Reino Unido, conocida como Union Jack. (AP/ Frank Augstein)

Los manifestantes llevaban pancartas con consignas como "No a la UE" e "Irse significa irse". (AP/ Matt Dunham)

En 2016, los votantes del Reino Unido decidieron en un referéndum salirse de la UE. En la imagen, un manifestante vestido con los colores de la bandera británica. (AP/ Frank Augstein)

La manifestación partió de Fulham, al oeste de Londres, y se dirigió a la Plaza del Parlamento. (AP/ Tim Ireland)

Los partidarios del Brexit bloquearon las calles alrededor del Parlamento, en el centro de Londres. (AP/ Frank Augstein)

Un partidario del Brexit lleva los colores de la bandera británica en la cara. (AP/ Frank Augstein)

Nigel Farage (centro), exlíder del Partido de la Independencia del Reino Unido se unió a la marcha. (AP/ Matt Dunham)

Un manifestante agita banderas junto a un ataúd con la cara de la primera ministra Theresa May, quien dijo que el resultado de hoy tiene "graves" consecuencias. (AP/ Matt Dunham)

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) aseguró a Efe que una salida sin acuerdo el próximo 12 de abril es ahora "un escenario probable".

"La UE se ha estado preparando para esto desde diciembre de 2017 y está ahora totalmente lista para una retirada sin acuerdo en la medianoche del 12 de abril", añadió, y precisó que el Ejecutivo comunitario "lamenta" el voto negativo en la Cámara de los Comunes y que corresponde al Reino Unido comunicar a Bruselas cómo desea proceder antes del 12 de abril.

Agregó que la UE permanecerá unida y que los beneficios del pacto de retirada, incluido un periodo de transición, "en ningún caso se replicarán en una marcha sin acuerdo".