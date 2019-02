Washington - El presidente Donald Trump anunció hoy, lunes, la liberación de un ciudadano que había sido secuestrado por un grupo de hombres armados en la capital de Yemen, Saná, en septiembre de 2017.

El rehén liberado es Danny Burch, que llevaba viviendo en Saná desde el 1994 cuando fue secuestrado, y trabajaba como ingeniero para la empresa Safer de producción de gas líquido.

"Es mi honor anunciar hoy que Danny Burch, un ciudadano estadounidense que ha estado secuestrado en el Yemen durante 18 meses ha sido liberado y se ha reunido con su esposa e hijos", dijo Trump en Twitter.

Según Trump, en el proceso de liberación participó el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que dentro del conflicto en el Yemen participa en la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo a las fuerzas leales al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y en contra de los rebeldes hutíes.

"Aprecio el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos para traer a Danny a casa. La recuperación de Danny refleja lo mejor que puede lograr Estados Unidos y sus socios", se limitó a decir el mandatario sin ofrecer más detalles.

Burch fue raptado por un grupo armado que le obligó a detener su vehículo en una concurrida calle de Saná, a plena luz del día, y le forzó a bajar a punta de pistola.

Saná está controlada desde septiembre de 2014 por el movimiento rebelde chií de los hutíes, respaldado por Irán.

Los secuestros de extranjeros son frecuentes en el Yemen, la mayoría perpetrados por tribus que usan a los rehenes para presionar con sus demandas al Gobierno de Hadi.

El grupo terrorista Al Qaeda ha recurrido también a la captura de ciudadanos occidentales con la finalidad de cobrar grandes cantidades de dinero como rescate.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha presumido de su capacidad de negociar para conseguir la liberación de los estadounidenses presos en diferentes partes del mundo.

"Rescatar a los rehenes estadounidenses es una prioridad para mi Administración. Y con la liberación de Danny, ahora hemos asegurado la libertad de 20 rehenes estadounidenses desde mi victoria electoral", afirmó en Twitter.