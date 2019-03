El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a España y al Vaticano que se disculpen por la “invasión” que supuso la conquista de América y las “matanzas” y “muchas arbitrariedades” que se cometieron hace 500 años “con la espada y con la cruz”.

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de marzo de 2019

“Envié una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”, dijo el mandatario en un video subido el lunes a Twitter, fecha en la que se conmemora la batalla de Centla, la primera de indígenas mexicanos -mayas chontales- contra la armada de Hernán Cortes y en la que murieron muchos guerreros.

Francisco ya pidió perdón en 2015 por la conquista en Bolivia durante una gira por Sudamérica, pero López Obrador, en un acto público la tarde del lunes en Tabasco, en el sudeste del país, agregó que quería “que lo haga también en México”.

“Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz”, subrayó en la grabación en la que aparece junto a su mujer, la académica Beatriz Gutiérrez Müller, en unas ruinas mayas de ese estado.

Como respuesta al mensaje remitido a Felipe VI, el gobierno de España emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente que se haya hecho pública la carta que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigió a S.M. el Rey el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza”.

No obstante, instó a México a “trabajar conjuntamente” para afrontar “con una visión compartida los retos futuros”, recordó que ambos pueblos siempre han sabido leer su pasado “sin ira” y que la llegada de los españoles a tierras mexicanas “no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”.

Según publica el diario español El País, la carta no ha sentado bien en España, aunque los mexicanos insisten en que el texto no está inspirado en el rencor y que el fondo del tema -la idea de iniciar un proceso de reconciliación, no la carta en sí- ya se había tratado durante la visita de Pedro Sánchez a finales de enero.

En este sentido, López Obrador dijo por la tarde que convocaría a un grupo de mexicanos de “todas las expresiones del pensamiento” a preparar una “acción conjunta” con España y la Iglesia católica en la que se relate lo sucedido “desde el inicio de la invasión militar, los tres siglos de colonia, y los 200 años del México independiente”.

El texto exacto de la misiva remitida al rey y al papa no se ha hecho público, pero en el vídeo López Obrador reconoció que se trata de un tema “muy polémico” y por eso instó a que en 2021 -cuando se cumplen cinco siglos de la caída de Tenochtitlán- sea el año de la “reconciliación histórica”.

“Todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas”, declaró en el mitin de Tabasco. “Es mejor reconocer que hubo abusos y se cometieron errores, y a partir de eso, buscar hermanarnos en la reconciliación”.

No obstante dijo que pedir perdón es el primer paso.

“Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios, fue lamentable lo que paso con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso a los chinos”, objetivo de una de las mayores masacres de la Revolución Mexicana en el norte del país.

Al ofrecer disculpas en Bolivia por las ofensas y crímenes que la Iglesia cometió contra los pueblos indígenas durante la conquista de América, el primer papa latinoamericano de la historia fue contundente en un mensaje ante más de un millar de líderes de movimientos populares e indígenas del continente reunidos en ese país.

“Quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”, señaló Francisco.

España no ha hecho pronunciamientos en este sentido, y aunque es un importante socio comercial de México y con relaciones bilaterales buenas e intensas desde hace décadas, los temas de la conquista y de la monarquía española siempre han sido espinosos.

Durante su toma de posesión, por ejemplo, López Obrador dio las gracias uno a uno a todos los líderes presentes, y aunque Felipe VI es jefe del Estado, le dejó casi para el final junto a dirigentes de menor rango. Dijo también que agradecía su presencia “por los lazos de historia, de cultura, que nos unen”.

Las relaciones de Lopez Obrador con España también son de su familia, ya que su abuelo era español. El presidente Pedro Sánchez le regaló su acta de nacimiento cuando visitó México en enero.

Revuelo en la política española

Avalancha de reacciones generó en España la carta remitida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Rey Felipe VI, instándole a pedir perdón por los supuestos atropellos y abusos cometidos en la conquista de América.

El diario El Mundo publica algunas reacciones de los diferentes espacios políticos españoles. Unidos Podemos ha tomado la bandera en defensa del mandatario mexicano y promete incluso, tal y como ha afirmado en un tuit Ione Belarra, portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso, emprender, si llegan al gobierno, "un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas". Belarra apunta que López Obrador es "el digno presidente mexicano" y añade que "tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la Conquista".

López Obrador es el digno Presidente de México.



Tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la "Conquista".



Si Gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. — Ione Belarra (@ionebelarra) 26 de marzo de 2019

También Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, se ha referido a la polémica pero incidiendo en la "filtración" de la carta "del presidente de México al Borbón". Y se pregunta así: "¿No será la 'exclusiva' simple filtración de la carta por parte de una Casa Real irresponsablemente nacionalista?".

Vaya, algunos periódicos se han marcado una “exclusiva” sobre una carta del presidente de México al Borbón. Pero resulta que es solo parte interesada de la historia. ¿No será la “exclusiva” simple filtración de la carta por parte de una Casa Real irresponsablemente nacionalista? https://t.co/JHgGPDOsF5 — Alberto Garzón?? (@agarzon) 26 de marzo de 2019

El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "inadmisibles" las declaraciones del "amigo de Sánchez" López Obrador. "Es de una ignorancia escandalosa y una auténtica afrenta contra España y contra su historia", ha calificado después.