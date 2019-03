Estos son algunos de los datos que se conocen hasta el momento de los ataques perpetrados hoy contra dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch:

- Dos mezquitas fueron atacadas por presuntos terroristas mientras cientos de personas asistían al rezo del viernes.

- Las mezquitas atacadas son las de Al Noor y Linwood, a unos 6.5 kilómetros la una de la otra.

- Hay al menos 49 muertos por los disparos en los ataques.

- Unas 40 personas fueron heridas de bala y hay 20 víctimas en estado grave.

- El presunto cerebro de los ataques es un supremacista blanco que ha sido identificado como Brenton Tarrant, un australiano de 28 años de edad.

- Los ataques fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales por el presunto autor de la masacre. El vídeo grabado tiene una duración superior a los 17 minutos.

- Facebook dijo que eliminó una transmisión en vivo de las matanzas, así como las cuentas del agresor en esta red social e Instagram, tras recibir un aviso de la Policía.

- Tarrant permanece detenido junto a otros dos presuntos cómplices. Hubo una cuarta detención de una persona armada que finalmente fue puesta en libertad.

- El principal acusado comparecerá mañana ante la Justicia.

- Las autoridades neozelandesas consideran que los tiroteos responden a un ataque terrorista y elevan la alerta en el país a su máximo nivel.