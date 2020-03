México - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció ayer la adversidad que representa la emergencia del coronavirus y la "muy fuerte" crisis económica que se avecina, por lo que pidió a la gente permanecer en sus hogares, en un mensaje desde el norteño estado de Sonora.

El Gobierno mexicano reportó ayer un total de 848 casos de COVID-19 en su país, lo que representa 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717, y un aumento del 18,2 %; además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas.

"Esta crisis, esta pandemia, no la vamos a resolver en los hospitales, la tenemos que resolver en los hogares, con la prevención, lo que aquí recomendaba la gobernadora (Claudia Pavlovich), si no tenemos necesidad de salir vamos a mantenernos en nuestra casa", declaró en la ciudad de San Luis Río Colorado.

El llamado del mandatario, que también hizo a través de un video publicado en Facebook, contrasta con lo que publicó él mismo en sus redes sociales el domingo pasado, cuando invitó a seguir consumiendo en los comercios pese a la presencia de COVID-19.

"Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas", indicó en aquel entonces en un video.

Sin embargo, dos días después el Gobierno mexicano declaró la fase 2 de la epidemia al registrar los primeros contagios comunitarios de coronavirus, que representan el 8% de los 717 contabilizados en el último reporte oficial, que también precisa 12 muertes.

Desde entonces, el mandatario, que se había resistido a tomar medidas más drásticas, canceló el público en sus giras, como mostró su llegada este fin de semana al aeropuerto de Tijuana, en la frontera norte.

Además, emitió un decreto para suspender las actividades no esenciales del Gobierno federal, salvo en áreas consideradas estratégicas como salud, seguridad pública y energía, como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Mientras, López Obrador no se hará la prueba del coronavirus pese a haber convivido hace 10 días con el gobernador del estado central de Hidalgo, Omar Fayad, quien reconoció ayer haberlo contraido, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Insistió en que no es necesario porque en aquel momento Fayad no presentaba síntomas, por lo que supuestamente no estaba en condiciones de contagiar a otras personas.

Aunque su Gobierno ha evitado medidas severas implementadas en otros países, como el cierre de fronteras y el toque de queda obligatorio, el mandatario presumió el éxito de la estrategia al afirmar que "México es de los países menos afectados" por el coronavirus.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Al informar de que hay 2,623 casos sospechosos, la Secretaría de Salud México también advirtió de que uno de cada 10 contagios, el 10%, han sido comunitarios por carecer de antecedentes de información, además de que el 12% han requerido hospitalización.

Con este panorama, México tiene su "última oportunidad" para controlar el virus y evitar una situación catastrófica como la que afrontan países europeos y Estados Unidos porque se ha alcanzado un punto en que la transición deja de ser lenta para ser "extremadamente rápida", indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Hoy lo hemos rebasado. Estamos ya en un periodo de aumento acelerado exponencial en el número diario de casos. Día con día vemos cómo, desde la segunda semana de marzo, existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios", explicó el alto funcionario.

Por ello, el Gobierno mexicano exhortará a los sectores privado y social a adoptar medidas para que los trabajadores de actividades no esenciales permanezcan en casa durante un mes.

Aun así, aclaró que la Jornada Nacional de Sana Distancia sigue vigente hasta el 19 de abril, por lo que corresponderá al Consejo de Salubridad General la decisión de alargar este plan gubernamental que implica la suspensión de clases y el refuerzo de medidas de prevención.

Al admitir que la sana distancia no se ha aplicado con el rigor necesario, López-Gatell expuso que el Gobierno federal anunciará acciones precisas dentro de los próximos días, pero descartó por ahora medidas drásticas adoptadas por otros países, como cierre de fronteras y toques de queda forzosos.

REPATRIAN A MEXICANOS

El Gobierno mexicano ya ha ayudado a repatriar a más de 8,000 ciudadanos de su país que estaban varados en otros, señaló Marcelo Ebrard, secretario (ministro) de Relaciones Exteriores.

Un ejemplo es el de un avión de la Fuerza Aérea que recogerá a una mujer enferma de COVID-19 varada en Cusco, Perú, donde su esposo falleció apenas el martes por esta enfermedad.