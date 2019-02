Bogotá - Miles de venezolanos se concentraron este sábado en varias ciudades colombianas para manifestar su apoyo al jefe del parlamento de su país, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, y exigir el fin del régimen de Nicolás Maduro.

En Bogotá, los manifestantes se concentraron en la Plaza de Bolívar, un escenario que está rodeado de los edificios de poderes públicos de Colombia como el Palacio de Justicia y el Congreso, así como por el Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía.

Así ocurrió a diferencia de otras ocasiones, en donde las concentraciones se realizaron en la residencia del embajador de Venezuela o en la sede del consulado en la capital colombiana.

También hubo concentraciones en otras ciudades como Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con el país petrolero, y Medellín, donde el plantón se realizó en el parque El Poblado y en él estuvo el cantautor venezolano Ricardo Montaner, quien agradeció a Colombia porque "abrazó con tanto amor" a sus compatriotas.

"Estamos en un momento coyuntural en Venezuela y Dios me trajo hoy a Medellín por cosas que no tienen nada que ver con lo personal sino por trabajo. Quise buscar dónde se estaba juntando la gente de Venezuela para darles un cariño a la distancia y para cuadrarme con nuestro presidente Juan Guaidó, con quien me saludé en la mañana", afirmó el cantante.

Los ciudadanos aparecieron con camisetas de la selección de fútbol de su país, con banderas y con carteles, como uno que rezaba "Venezuela, libertad. Mami pronto nos volveremos a abrazar".

Las concentraciones en Colombia se produjeron en paralelo a la marcha opositora que discurre en estos momentos por las calles de Caracas en apoyo a Guaidó.

El acto en Bogotá se inició pasadas las 12:00 p.m., una hora más tarde de lo previsto con el fin de que pudiesen asistir más manifestantes, ya que en el horario programado los manifestantes no superaban el centenar.

La concentración colmó buena parte de la céntrica plaza bogotana y allí se instaló un escenario desde el varias personas dieron algunos discursos.

Entre los asistentes estuvieron el exdiputado chavista Germán Ferrer, que es esposo de la exfiscal venezolana Luisa Ortega, y Freddy Guevara, el padre del diputado Freddy Guevara, quien está refugiado en la embajada de Chile en Caracas.

Además de las múltiples banderas venezolanas, los concentrados lucieron camisetas con los rostros de los líderes opositores encarcelados, como el de Leopoldo López, que era el que más abundaba.

Los carteles de los concentrados clamaban por el fin de la presidencia de Maduro y la convocatoria de unas elecciones libres en ese país.

Además, los organizadores pidieron a los concentrados que "replicasen los mensajes" que lanzaban desde la tarima para que llegaran a los venezolanos que no pudieron asistir.

"En Venezuela no hay más que Juan Guaidó como presidente legítimo", proclamó desde la tarima Carlos Vilma, coordinador de organización del partido Vente Venezuela.

Asimismo, añadió que la manifestación de hoy en Bogotá es "un acto legítimo popular de Venezuela" porque "la soberanía nacional es ejercida por el pueblo venezolano en la calle".

Sobre esa misma tarima se mostraron los mensajes "Vamos bien" y "Guaidó Presidente", entre otros, que levantaron los vítores del público.

Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado los 3 millones, y más de un millón de ellos están en Colombia.