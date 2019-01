Berlín - Miles de manifestantes se concentraron este sábado ante la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín en favor de la plena igualdad de derechos y en contra de la política del presidente estadounidense Donald Trump.

at Berlin’s #WomensMarch i walk with women* fighting for reproductive rights, equal pay and intersectional feminism #wegmit219a #WomensMarchBerlin pic.twitter.com/ua1srpID6w