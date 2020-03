Nil Monró, un joven influencer de 22 años, continúa hoy recuperándose en una institución hospitalaria en España tras ser diagnosticado con coronavirus, y está aprovechando la oportunidad para orientar sobre la condición desde la perspectiva de un paciente.

Monró, según explicó a través de sus redes sociales, contrajo el virus cuando viajó a la ciudad de Milán para asistir al Fashion Week celebrado en la semana del 22 de febrero.

“Al volver a Barcelona me encontraba con síntomas parecidos a una gripe estacional, llamé al 061 y vine al hospital. Me hicieron las pruebas pertinentes y ayer a primera hora me confirmaban que la prueba había salido positiva”, sentenció a través de sus redes sociales el joven estudiante de publicidad.

“Soy el segundo caso confirmado de coronavirus en Cataluña. Al principio estaba muy asustado porque no sabía que iba a pasar. Después de recibir toda la información pertinente me quedé más tranquilo”, agregó el joven.

Indicó, además, que recibió atención médica cuando comenzó a padecer de fiebre inmediatamente después de llegar a España.

El joven indicó a La Vanguardia que su día en el hospital transcurre leyendo por internet y a través del celular que se mantiene en contacto con familiares y amigos.

Monró contó que no puede recibir visitas. "No veo a nadie, solo a los profesionales que me traen la comida o vienen a revisar que esté bien".

Añadió que está solo en una habitación y que el tratamiento que tiene es pastillas para la fiebre, agua y una buena alimentación.

El influencer señaló que no podía creer cuando le dieron el diagnostico.

"Al principio cuando me dijeron que había dado positivo no me lo podía creer, venía convencido de que la prueba me tenía que dar negativo. Aún así mantuve la calma en todo momento. Cuando se lo conté a mi familia no pude evitar llorar un poco, son muchas emociones de golpe. Evidentemente estaban todos preocupados. Les expliqué, junto al médico, todo lo que estaba pasando y se quedaron más tranquilos al oír que mis síntomas eran leves", dijo en la entrevista con el diario español a través de WhatsApp.

El joven, que mantiene a sus seguidores a través de Twitter, Instagram y Facebook informados sobre su recuperación, explicó que decidió contar su historia en las redes sociales porque "soy creador de contenido en Instagram. Muchísima gente que me sigue empezó a preguntarme si estaba bien. Desde que volví de Milán no había publicado nada y eso a la gente le extrañó. He meditado mucho si debía o no contar mi situación de forma pública. Realmente siento que estoy haciendo lo correcto, diciendo la verdad y tratando de ayudara la gente".

El influencer aprovecha también sus exposición en redes para informar sobre el virus y las maneras de evitar su contagio.

Por otro lado, Monró exhortó a las personas a no discriminar ni fortalecer el racismo porque la enfermedad “no tiene género, ni nacionalidad, ni nada”. Asimismo, recriminó los "ataques xenófobos y racistas hacia personas asiáticas".

En España, hasta hoy hay 83 casos de contagio de coronavirus.

El Covid-19 ha matado a casi 3,000 personas en el mundo y ha afectado a más de 80,000 personas alrededor del mundo.