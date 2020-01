Es probable que Jhon Jairo Velásquez Vásquez, quien fuera jefe de los sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, muera en cuestión de meses. Así lo afirman los doctores que recientemente le diagnosticaron cáncer de esófago en fase terminal, una enfermedad que tiene hospitalizado a quien fuera uno de los asesinos más temidos de Colombia.

Fue el 23 de diciembre que Velásquez, alias ‘Popeye’, fue trasladado por problemas de salud desde la cárcel de máxima seguridad de Valledupar a Bogotá.

Según los principales medios colombianos, el cáncer de Velásquez se encuentra en estado IV, con metástasis en pulmones, hígado y otros componentes abdominales.

‘Popeye’, de 54 años, se encuentra recibiendo un tratamiento específico con carácter paliativo en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, donde está hospitalizado, de acuerdo a información obtenida por el diario “El Tiempo”.

Según el medio, los especialistas coinciden en que el pronóstico de salud de ‘Popeye’ es malo y el tiempo que le queda de vida en esta situación se cuenta como máximo en meses.

El exsicario fue sometido a una gastrostomía para poderlo alimentar. Además, se le aplican medicamentos para controlar algunos síntomas y minimizar el avance de su tumor.

Una vida marcada por la muerte

Nacido en el departamento colombiano de Antioquia, Jhon Jairo Velásquez Vásquez fue la ‘mano derecha’ de Pablo Escobar en la estructura criminal del cártel de Medellín. Él mismo ha contado que llegó a matar a 300 personas y organizó cerca de 3000 asesinatos a lo largo de su sangrienta carrera delictiva.

Por seguir las órdenes de su “patrón”(como llamaba a Escobar), ‘Popeye’ llegó a matar a su propia novia y a su mejor amigo, un episodio que, según reveló el sicario a la revista “Semana” en el 2003, fue uno de los más dolorosos de su vida.

“Ella había sido novia del patrón, pero quedó embarazada y para él la familia era sagrada. Un hijo fuera del matrimonio era impensable. Entonces la hizo abortar a la fuerza y a partir de ese momento ella decidió vengarse. Como yo la había conocido, nos encontramos una vez en una discoteca, comenzamos a salir y nos enamoramos. Como al patrón había que informarlo de todo, le pedí permiso para ennoviarme con ella, me lo dio, pero me dijo que tuviera cuidado”, dijo ‘Popeye’ a la revista colombiana.

Sin embargo, Escobar tuvo acceso a una conversación de la mujer con un hombre que tenía contactos con la DEA. “El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden. ‘Popeye, vaya y mátela’. Como las órdenes no se discutían, me tocó”, afirmó.

Entre las cientos de atrocidades que se le adjudican están el magnicidio de Guillermo Cano, el del excandidato presidencial Luis Carlos Galán y el del exprocurador de Colombia Carlos Mauro Hoyos.

‘Popeye’ estuvo más de 23 años en la cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989. Salió de prisión en el 2014 y tras ello manifestó en diversas entrevistas que se había reintegrado a la sociedad.

Sin embargo, el 9 de diciembre del 2017 la Fiscalía pidió revocar su libertad condicional acusado de extorsión y concierto para delinquir vinculado a las exigencias que estaría haciendo a algunas familias de Antioquia para que pusieran a su nombre propiedades que supuestamente en el pasado habían sido adquiridas con dinero de actividades ilegales.

Por ello, 'Popeye' fue detenido nuevamente el 25 de mayo del 2018 y ahora enfrenta al menos cuatro nuevos procesos.