La luz al final del túnel parece verse cada vez más clara para el primer ministro británico y su Partido Conservador.

Es que el triunfo de ayer en las elecciones agigantan aún más las promesas de completar un brexit que viene pesando sobre los británicos tras el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, y en el que en el que el 51.9% de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea.

Si bien el término brexit se ha popularizado durante los últimos años, su significado aún parece desconocido para muchas personas. Éste está compuesto por las abreviaturas de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida).

Es un nombre acuñado para referirse a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Gran Bretaña se unió al bloque continental - conformado en la actualidad por 28 países- el 1 de enero de 1973. Sin embargo, en junio de 2016 los británicos manifestaron sus primeras intenciones de abandonar la UE y poner fin a una relación de más de cuatro décadas.

El "Get brexit done" ( “Haz el brexit” ) sobre el que basó toda la campaña electoral Johnson al parece no fue solo una consigna política, sino un mensaje que repitió hasta el hartazgo y caló hondo entre los electores y la opinión pública.

Así las cosas, el excéntrico Johnson y su partido lograron la mayoría de los votos en los comicios y se quedaron con 365 escaños de los 650 de la Cámara de los Comunes.

Una elecciones que parecen ser el punto final a más de 3 años de brexit

La victoria de los "tories" (conservadores) contra laboristas no significa un nuevo plesbicito sobre el brexit, ni siquiera una repetición del referéndum. Esto debido a que los distintos partidos ofrecen posturas diversas frente a la cuestión y el voto se reparte de una forma más compleja.

Lo que sí es cierto es que la figura de Johnson sale fortalecida y ya tiene vía libre para sacar al Reino Unido de Europa el 31 de enero de 2020, como él mismo lo ha prometido. Los tories obtuvieron este jueves el mejor resultado en diez años, reafirmando la estrategia de Johnson.

Jeremy Corbyn, el gran perdedor de la contienda

El líder laborista, Jeremy Corbyn, proponía renegociar con la UE los términos del brexit y repetir el referéndum. Sin embargo Johnson le ha propinado un golpe de gracia a Corbin que anunció su renuncia a comienzos de 2020. El político cree que su derrota estuvo directamente relacionada con su postura frente el brexit.

De humillado a vencedor

Toda la estrategia de Johnson se basó en ganar el apoyo de los votantes que estaban a favor del brexit. Sin embargo no todo fue un camino de rosas para el líder conservador.Durante sus 5 meses como primer ministro no pudo ganar casi ninguna votación parlamentaria. Y no solo eso, sino que sufrió la humillación de que el Tribunal Supremo declarara ilegal su controversial decisión de cerrar al Legislativo. Pero al final el éxito le llegaría al mostrarse ante los británicos como el único líder con decisión política para resolver el entramado que supone la salida de la Unión Europea.

¿Podrá salir el Reino Unido de la Unión Europea antes de 31 de enero?

Si bien existía un periodo estipulado entre Bruselas y Londres para negiociar aspectos políticos, comerciales y diplomáticos que era de 21 meses (de marzo de 2019 a diciembre de 2020), estas elecciones lo han acortado a solo 11 meses si la salida se produce el 31 de enero.

Boris Johnson necesita obtener una mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar el acuerdo suscrito con los 27 socios de la Unión el pasado octubre. Ese pacto sustituyó al logrado por la anterior primera ministra, Theresa May, que fue rechazado hasta tres veces por el parlamento de Westminster. Asimismo, el Parlamento Europeo también debería dar su consentimiento aunque, en ese caso, parece haber una mayoría holgada.

Por ahora, primer ministro ya ha dado órdenes a sus ministerios y diplomáticos de empezar a retirarse de los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de la UE. Al mismo tiempo, la negativa de designar un candidato británico para la nueva Comisión Europea, acrecentó la grieta.

¿Qué pasará tras la salida del Reino Unido de la UE?