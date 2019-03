Brenton Tarrant, un australiano de 28 años y que habita en la localidad de Grafton, un suburbio de la ciudad de Auckland, pasará a la historia como uno de los más crueles asesinos a sangre fría de la historia de Nueva Zelanda y del mundo.

El autor de la masacre perpetrada en la mezquita Al Noor de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, ya había dado señales de sus ideas a través de sus redes sociales. Antes de llevar a cabo la matanza, el hombre había publicado un “manifiesto” de 37 páginas en el que invocaba motivos racistas y xenófobos para el ataque.

"Solo soy un hombre blanco común, de una familia normal que ha decidido tomar una postura para asegurar el futuro de su gente", había dicho el asesino en su manifiesto repleto de insultos contra los musulmanes. Después de la matanza, Facebook y Twitter cerraron sus perfiles.

Además, Tarrant se autodenominaba como un supremacista australiano y enemigo de la inmigración, en especial de los musulmanes.

Relacionados: Las misteriosas inscripciones en las armas que utilizó el tirador de la masacre de Nueva Zelanda

Nacido en Australia, en el estado de Nueva Gales del Sur, Tarrant proviene de una familia de clase trabajadora y de bajos ingresos, según la cadena de TVNZ.

En el manifiesto, el hombre dice que "solo llegó a Nueva Zelanda para vivir temporalmente".

El medio neozelandés ABC pudo conversar con la administradora de un gimnasio donde trabajó Tarrant, Tracey Gray, quien confirmó que el responsable de la masacre era el australiano de 28 años.

Tarrant trabajó durante dos años, desde el 2009 hasta el 2011 como personal trainer en el gimnasio, y según Gray, “era un entrenador personal muy dedicado” y que nunca tuvo sospecha de que se tratara de una persona interesada en las armas.

“Creo que algo pudo haber cambiado en él durante los años que pasó viajando”, señaló la mujer que confirmó que el atacante realizó visitas a Europa, al Sudeste y Este de Asia, incluso a Corea del Norte.

Según escribió en un manifiesto que publicó en su Twitter, el tiroteo fue llevado a cabo “para demostrarles a los invasores que nuestras tierras nunca serán sus tierras, esas tierras son nuestras y que, mientras el hombre blanco aún viva, NUNCA, conquistarán nuestras tierras y nunca reemplazarán a nuestra gente”.

En el documento además afirma que estuvo dos años preparando el ataque, tiempo en el que radicalizó en la ideología ultraderechista. Además de mostrase partidario del presidente Donald Trump, “como símbolo de la renovada identidad blanca y propósito común”.

La Policía neozelandesa no quiso brindar muchos detalles del atacante, sólo se limitaron a decir que "tiene casi treinta años y comparecerá ante los tribunales mañana" para brindar declaración y responder por los crímenes. Las autoridades confirmaron también la detención de otras tres personas armadas vinculadas presuntamente al ataque.

El tirador hizo un en vivo desde su cuenta de Facebook para transmitir el ataque. Desde la cámara, ubicada a la altura de su cabeza, captura el momento en que llega con su auto, toma el arma de fuego, camina hacia la puerta de mezquita Al Noor y le dispara a los primeros hombres que se cruza en la puerta.

Al menos 49 personas fallecieron a causa del ataque contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en el sur de Nueva Zelanda, mientras cientos de fieles asistían al rezo de los viernes.