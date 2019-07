"Agradecido y complacido con la visita del Líder Humanitario y Embajador de la Paz Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Hombre de gran experiencia como mediador en la solución de conflictos en varios países del mundo. Sus aportes vienen a fortalecer el proceso de diálogo y paz".

Así anunció el presidente venezolano Nicolás Maduro que había contratado los servicios del gurú indio para apoyar las conversaciones con la oposición que se desarrollan en Barbados y son auspiciadas por Noruega.

Estrechar lazos de amistad y construir puentes que faciliten los procesos del diálogo sincero y franco, permitirán, más temprano que tarde, consolidar la unión nacional y la Paz de Venezuela. ¡Juntos Venceremos!

"He tenido un encuentro muy bonito, muy aleccionador con Sri Ravi Shankar, hablando de la paz, de la humanidad, de la fuerza de Dios", declaró el líder chavista, en otro vídeo que difundió en su cuenta de Twitter.

Maduro, que recibió a Ravi Shankar en el Palacio presidencial de Miraflores, dijo que Shankar ayudará "con su capacidad de mediación a encontrarnos, reencontrarnos, a tomar el camino de la unión nacional".



La noticia no fue tan bien recibida por la oposición. El líder opositor y presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que "no confía en ese elemento", en diálogo con la radio Blu de Colombia. No es la primera vez que Ravi Shankar participa en procesos de diálogo de paz, pero ¿quién es el gurú que genera polémica en Venezuela?

Ravi Shankar Ratnam es un gurú indio de 63 años que en 1981 creó la Fundación El Arte de vivir. Una ONG que ofrece cursos para la respiración y reducción del estrés y está presente en más de 150 países. Es más conocido como Sri Sri Ravi Shankar (Sri Sri es un título honorífico hinduista) y sus seguidores lo llaman Guruyí o Gurudev. Según su biografía, publicada en la web del Arte de Vivir, en 1973 se recibió en Ciencias Físicas y Ciencias Védicas.

El gurú participó en múltiples procesos de diálogo, negociación y conflictos. En 2015, participó del proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano en Cuba. Luego de su intervencion, las FARC acordaron seguir el principio de no violencia de Gandhi para lograr sus objetivos políticos y justicia social.

En Irak, invitado por el primer Ministro Nouri al-Maliki, en 2007 y nuevamente en 2008, se reunió con líderes políticos y religiosos para promover la paz mundial. Además, según su biografía publicada en la página del Arte de Vivir, medió en conflictos en Costa de Marfil, Cachemira y Bihar, uno de los estados más pobre de la India, situado en el norte del país.

Ravi Shankar fue un niño precoz, de acuerdo con su biografía. "A los cuatro años era capaz de recitar partes del Bhagavad Gita, una antigua escritura en sánscrito, y a menudo lo encontraban en estado de meditación. Su primer maestro fue Sudhakar Chaturvedi, quien colaboró largamente con Mahatma Gandhi.

Además se formó con Maharishi Mahesh Yogi, otro gurú originario de la India fundador del movimiento Meditación Trascendental y que, al igual que él, tuvo proyección en diferentes continentes. Maharishi Mahesh es conocido también por enseñarle meditación trascendental a los Beatles.

En 2010, la revista Forbes declaró a Ravi Shankar como la quinta persona más influyente de la India. Un año después fue nombrado por la Unesco como uno de los oradores más destacados del siglo.

"Sin estrés y sin violencia es imposible alcanzar la paz", manifiesta Shankar como máxima premisa y eje de todo su trabajo.

El líder humanitario fue varias veces nominado al Premio Nobel de la Paz por su acción solidaria, su lucha en contra del estrés de la vida moderna y por pregonar en pos de una sociedad en paz.