Londres - Los vuelos se reanudaron hoy en el aeropuerto londinense de Gatwick después que unos drones desataran alrededor de 36 horas de caos en los viajes, incluido el cierre de la instalación, dejando a decenas de miles de pasajeros varados o retrasados durante la ajetreada temporada de vacaciones.

El aeropuerto dijo en un comunicado que la pista de Gatwick está "disponible" y que los aviones están llegando y saliendo.

"Sin embargo, estamos esperando retrasos y cancelaciones en los vuelos", dijo. "Si tiene previsto viajar desde Gatwick hoy, le recomendamos encarecidamente que verifique el estado de su vuelo con su aerolínea antes de partir hacia el aeropuerto".

Las aerolíneas también aconsejaron a los clientes que verifiquen el estado de su vuelo antes de ir a Gatwick porque se esperan numerosas cancelaciones y retrasos. A última hora de la mañana, se habían cancelado unos 145 de los 837 vuelos programados de Gatwick para el viernes.

La perspectiva de una colisión mortal entre lo que la policía describió como drones de grado industrial y un avión de pasajeros llevó a las autoridades a detener todos los vuelos dentro y fuera de Gatwick, el segundo aeropuerto más ocupado de Gran Bretaña por número de pasajeros, el jueves. Los drones fueron vistos por primera vez el miércoles por la noche.

La declaración de Gatwick sugiere que a las autoridades les preocupa que los aviones no tripulados puedan verse nuevamente, lo que probablemente conduciría a un nuevo cierre de la pista. Hubo repetidos avistamientos el jueves, y las autoridades decidieron que cualquier operación de vuelo sería insegura.

El secretario de Transportes, Chris Grayling, dijo que hubo cerca de 40 avistamientos de "una pequeña cantidad de aviones no tripulados" mientras el aeropuerto estaba cerrado. Le dijo a la BBC que la interrupción de aviones no tripulados en Gatwick era "sin precedentes en cualquier parte del mundo".

El último avistamiento confirmado de drones fue a las 10:00 p.m. del jueves.

Grayling se negó a decir qué protección de seguridad se había agregado durante la noche, pero dijo que el aeropuerto se considera seguro para los vuelos a pesar de que el operador no ha sido detenido.

Grayling citó "capacidades militares" adicionales y "una serie de medidas" que se habían implementado, pero no proporcionaron detalles.

El Ejército británico se unió a la policía y las autoridades de aviación en la búsqueda del culpable o culpables de la intrusión de aviones no tripulados, que según la policía estaba diseñada para causar la máxima interrupción durante el período de vacaciones.

Las autoridades dicen que derribar un avión no tripulado sigue siendo una "opción táctica", pero existe la preocupación de que cualquier arma que se use para atacar a un avión no tripulado pueda lastimar a las personas que se encuentran en el suelo.

El aeropuerto, a unas 30 millas al sur del centro de Londres, recibe a más de 43 millones de pasajeros al año.