La noticia del rescate de un hombre tras permanecer 62 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la India generó sorpresa y conmoción en ese país asiático.

Un hombre fue rescatado este viernes de entre los restos de un edificio cuyo derrumbe dejó al menos 17 muertos, anunciaron los encargados de los trabajos de rescate.

Por su parte, las autoridades del distrito de Dharwad, en el estado de Karnataka siguen buscando a diez desaparecidos entre las toneladas de escombros de esta estructura de varios pisos en construcción, que cedió hace cuatro días.

#dharwadbuildingcollapse

After 62 hours of being trapped in the basement of the collapsed multi storied building, Dilip being rescued alive by our Fire Force just now !!! pic.twitter.com/VildP7lPYE — M.N.Reddi, IPS (@DGP_FIRE) 22 de marzo de 2019

El vídeo del momento del rescate fue publicado en Twitter por un alto responsable de la Policía de esta región, M N Reddi. En las imágenes se pueden ver a rescatistas con cascos amarillos sacando al hombre de un hueco en medio de restos de cemento y acero.

En los últimos dos días, los equipos de rescate han logrado sacar con vida de entre los restos del edificio a 68 personas, al tiempo que han recuperado los cadáveres de otras diez, indicó una fuente de la sala de control de la Policía local que pidió el anonimato.



"Las operaciones de rescate continúan en marcha", añadió la fuente, que no pudo precisar cuánta gente permanece todavía bajo los escombros.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde del martes en el distrito de Dharwad, hasta donde se han desplazado varios equipos de emergencias, entre ellos miembros de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, en inglés).

Hace una semana, cuatro personas murieron y 28 resultaron heridas al desplomarse un puente para peatones que da acceso a una estación de tren en la ciudad de Bombay, en el oeste del país.