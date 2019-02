Una de las tres escolares británicas que en febrero de 2015 se marcharon a Siria para unirse al Estado Islámico (ISIS sus siglas en inglés), en un caso que conmocionó al Reino Unido, no lamenta su huida y quiere volver a su país porque está embarazada.

En una entrevista publicada con el diario británico The Times, Shamima Begum, de 19 años, habló por primera vez en Siria sobre su vida con el ISIS y contó que vio "cabezas decapitadas" en cubos de basura, pero fue algo "que no me molestó", añadió.

Begum, del barrio londinense de Bethnal Green, abandonó su país cuando tenía 15 años junto con Amira Abase, también de 15 años, y Kadiza Sultana, que por entonces tenía 16 años pero que al parecer murió en territorio sirio en un ataque aéreo ruso.

Shamima Begum dijo al diario The Times que lleva nueve meses de embarazo y que teme por la salud del bebé. De los dos hijos que tuvo anteriormente, una niña murió hace un mes con un año y nueve meses, mientras que el otro, un niño, murió hace tres meses con ocho meses de edad.

En febrero de 2015, las tres chicas viajaron desde el aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Turquía después de decirle a sus padres que salían de casa para dar un paseo.



Una vez en Turquía, las adolescentes cruzaron la frontera a Siria y, tras llegar a la ciudad de Al Raqa, permanecieron en una casa con otras mujeres que iban a casarse con radicales islámicos.

Según Begum, días después de llegar a Siria ella se casó con un joven holandés de 27 años que se había convertido al islam y estuvo con él hasta hace dos semanas, cuando abandonaron la localidad de Baghuz, el último territorio del ISIS en el este sirio.

Su marido, según contó, se entregó a un grupo de combatientes sirios y ella está ahora en un campo de refugiados junto con otras 39,000 personas en el norte de Siria.

“Al final ya no lo pude soportar más”, dijo Begum en el artículo publicado el jueves. Ahora lo único que quiero es regresar a Gran Bretaña”.

La joven de 19 años fue hallada por reporteros del diario en un campamento de refugiados en el norte de Siria. Era una de tres niñas del vecindario Bethnal Green que fueron a Siria a incorporarse al EI en el 2015 cuando el grupo estaba tratando de atraer a niñas adolescentes a que se sumen a su autoproclamado califato.

Las niñas fueron a acompañar a una cuarta joven de Bethnal Green que ya se había incorporado al ISIS. Begum le dijo al diario que las cuatro se casaron con combatientes del grupo extremista.

Se estima que una de las cuatro jóvenes murió en un bombardeo. Begum dijo que las otras dos están vivas, o al menos lo estaban hace dos semanas.

Begum dijo que no se arrepiente de haberse incorporado al ISIS y no le molestó ver la cabeza cercenada de una persona ejecutada por la agrupación. Tales declaraciones probablemente dificultarán que las autoridades británicas la consideren apta para reintegrarse a la sociedad civil.

El ministro de seguridad británico Ben Wallace declaró al canal Sky News que es “inquietante” que Begum no se arrepienta, y que lo más probable es que ella no sabía en lo que se estaba metiendo cuando fue a Siria.

El pueblo británico, añadió, tiene razón de estar inquieto por el retorno de una persona a un país “que aparentemente odia”. Tales personas deben recordar, apuntó, que “las acciones tienen sus consecuencias”.

Es posible que la joven enfrente un juicio penal si regresa a Gran Bretaña. Es ilegal en el país apoyar a un grupo proscrito como el EI.

Sin embargo, también es posible que se integre a un programa estatal que ayuda a jóvenes extremistas a dejar a un lado esas ideas y reintegrarse a la sociedad.

Begum le dijo al reportero del Times Anthony Loyd que sabe que probablemente tendrá un recibimiento hostil si vuelve.

“Yo sé lo que todo el mundo opina de mí en mi país porque lo he leído todo en internet”, dijo la joven.

“Pero yo solo quiero regresar y tener a mi bebé. Yo haría lo que sea necesario para regresar y vivir tranquilamente con mi hijo”.