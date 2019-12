Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johnson, logran la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas este jueves en Inglaterra al obtener 368 escaños, según un sondeo a pie de urna de las cadenas de televisión BBC, ITV y Sky.

La encuesta, hecha por la firma Ipsos-MORI, fue realizada en 144 circunscripciones británicas y divulgada por las principales emisoras al cierre de los colegios electorales.

Para obtener la mayoría absoluta, Johnson necesitará 326 escaños, la mitad más uno del número de escaños que componen la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento de Westminster.

Según el sondeo, los laboristas del izquierdista Jeremy Corbyn han conseguido 191 escaños, mientras que los pro europeos del Partido Liberal Demócrata han obtenido 13, en tanto que el Partido Nacionalista Escocés (SNP) se quedaría con 55.

La misma consulta a pie de urna otorga al partido galés Plaid Cymru tres escaños y a Los Verdes un asiento, mientras que el Partido del Brexit no ha podido obtener ningún representante.

De confirmarse estos datos en el recuento final, el líder "tory" lograría una gran victoria, tras hacer en la campaña la promesa de ejecutar el "Brexit" o retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el calendario fijado del 31 de enero de 2020.

Además, sería la mayoría absoluta más importante para el Partido Conservador desde 1987.

Más de 46 millones de británicos estaban llamados a las urnas para votar en estos comicios generales adelantados -previstos para 2022- debido a la parálisis del "Brexit".

Durante las seis semanas de campaña electoral, los líderes políticos expusieron sus propuestas, como una mayor inversión en la sanidad pública y la educación, aunque la retirada británica de la UE fue el asunto más destacado.

Corbyn, por su parte, ha prometido negociar un nuevo pacto con la UE, que sometería después a otro referéndum, en el que se incluiría la opción de permanecer en el bloque comunitario.

Las últimas encuestas no habían dado por segura la mayoría absoluta para el líder conservador y anticipaban incluso que algunos ministros, entre ellos el de Exteriores, Dominic Raab, podían perder sus escaños.

Por su parte, la libra esterlina se disparó hasta niveles no vistos desde diciembre de 2016 frente al euro tras conocerse el resultado de la encuesta.

La divisa británica subió un 1.5% con respecto al euro, hasta 1.202 euros, y un 2.3% frente al dólar estadounidense, hasta $1.347, el mayor salto al alza de la libra en cerca de tres años.

En la campaña electoral, el jefe del Gobierno ha subrayado que sus planes pasan por ejecutar la ruptura con el bloque comunitario el próximo 31 de enero.

"Un acuerdo del 'Brexit' para el 31 de enero y una relajación de la política fiscal en el presupuesto de febrero otorgaría cierto apoyo a la economía y a la libra", señaló Paul Dales, economista jefe de la firma Capital Economics.

El analista recalca, con todo, que la evolución de las finanzas británicas a medio plazo dependerá de la negociación sobre la futura relación comercial con la UE, que no comenzará hasta que se haya materializado el "Brexit".