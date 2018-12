Theresa May supera la moción de confianza de su propio partido. Los parlamentarios conservadores respaldaron a la jefa del gobierno y seguirá al frente no solo del partido Conservador, sino también del Reino Unido.

Con 200 votos a favor, May recibe el aval para ejecutar el último tramo del Brexit. Tuvo 117 votos en contra. Para que siguiera al frente, necesitaba el voto de 159 diputados conservadores.

May afirmó ante el Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores o "tories", escuchar la voluntad del Partido y se comprometió a retirarse tras dejar "un brexit ordenado". Así, se haría a un lado y cedería el mando a un nuevo líder.

A pesar de que May ha confirmado que no estará presente en las elecciones legislativas de 2022, parlamentarios citados por The Guardian aseguran que la primera ministra no ha respondido sobre si lideraría el partido en un hipótetico adelanto electoral.

La moción de confianza del Partido Conservador también generó interés en los grupos de la oposición. "Este gobierno es una farsa, el Partido Conservador está en caos, la primera ministra es una desgracia", ha afirmado Ian Blackford, líder del Partido Nacional de Escocia en el Parlamento.

Por su parte Nick Boles, del partido de May, cree que la líder "merece ahora el apoyo de todos los conservadores para que pueda seguir con su trabajo". Además, destacó la decisión de retirarse tras culminar el Brexit: "Fue extremadamente clara. No liderará al Partido Conservador en las próximas elecciones".

Theresa May se enfrentó este miércoles a la moción de confianza de su partido, después de que 48 diputados "tories" hayan presentado las 48 cartas necesarias para iniciar el proceso.

Los diputados del Partido Conservador británico comenzaron a las 6:00 p.m. hora local (2:00 p.m. en Puerto Rico) a votar una moción de confianza para decidir si mantenían a la primera ministra, Theresa May, como líder de la formación o inician un proceso de primarias para elegir a su sucesor al frente del partido y el gobierno.

Si May perdía la votación, se debían abrir unas primarias para elegir a un nuevo líder conservador, a las que May no podría presentarse.

El respaldo de los votos de la mayoría de sus diputados, le asegura a May que el partido no podrá iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses.

Aunque May superó la moción de confianza de su propio partido, esto no impide a los partidos de la oposición presentar una moción de censura contra ella. En ese caso se deberá adelantar la convocatoria de elecciones.

May llegó a la sala de comités del Parlamento poco después de las 5:00 p.m. (4 horas menos en Puerto Rico) para ofrecer un discurso a puerta cerrada ante sus diputados.

Los periodistas que esperaban al otro lado de la puerta escucharon golpes sobre las mesas de la sala, un gesto tradicional de apoyo al líder de los conservadores entre los miembros del Comité 1922.

Si bien el voto era secreto, algunos diputados, como Margot Jame, dieron a conocer su elección a través de las redes sociales.

Proud to have voted in support of the PM, thank you to the many people who have contacted my office today to urge me to do just that pic.twitter.com/pF5ChA4xHh — Margot James (@margot_james_mp) 12 de diciembre de 2018

El sector más crítico con May es la facción euroeséptica de los conservadores, que está en desacuerdo con el pacto del "brexit" al que ha llegado el gobierno con Bruselas.

Critican, en particular, la cláusula de seguridad diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte, que en su opinión puede dejar al Reino Unido vinculado a las estructuras comunitarias durante años.

Ante la falta de una mayoría parlamentaria que la respalde, May aplazó el lunes la votación sobre ese acuerdo prevista para ayer y espera obtener en los próximos días nuevas concesiones de Bruselas que faciliten su aprobación.

Las dos últimas mociones de confianza internas presentadas a líderes del Partido Conservador se produjeron en 2003, a Iain Duncan Smith, y en 1990, a Margaret Thatcher.

La primera ministra británica, Theresa May, es hoy la tercera líder de los "tories" que se enfrenta a este proceso en los últimos veintiocho años.

Antes que ella, en 2003, el entonces líder de los conservadores, Iain Duncan Smith, que nunca llegó a ocupar el cargo de primer ministro, perdió por 90 votos en contra frente a 75 a su favor de los 165 diputados que entonces tenía la formación política en la Cámara de los Comunes.

El único que se presentó a tomar el relevó de Duncan Smith fue Michael Howard, quien se mantuvo al frente de la formación política hasta 2005.

Trece años antes, en noviembre de 1990, Thatcher no consiguió alcanzar, por tan solo cuatro votos, la mayoría requerida para salvar la moción de confianza, después de que el ex viceprimer ministro británico Michael Heseltine desafiara su liderazgo.

La conocida como "dama de hierro" presentó su renuncia dos días después, tras once años al mando del gobierno del Reino Unido.