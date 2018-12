Londres - La primera ministra británica, Theresa May, retrasará la votación sobre el acuerdo del "Brexit", prevista en principio para el martes en la Cámara de los Comunes. May, confirmó su intención de posponer el voto sobre el acuerdo ante la falta de una mayoría en el Parlamento.

La jefa del Ejecutivo británico aseguró que hay "un amplio apoyo a muchos de los aspectos del acuerdo", lo que levantó risas y abucheos entre los parlamentarios.



"Todavía creo que se puede lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye (el acuerdo), si consigo garantías adicionales en la cuestión del mecanismo de salvaguarda", declaró la primera ministra.

Decenas de diputados conservadores han amenazado con rebelarse contra May y votar en contra del pacto alcanzado entre Londres y la Unión Europea (UE), por lo que el Gobierno corría el riesgo de sufrir una amplia derrota en la votación.

El retraso de la votación se conoció momentos después de que la misma residencia oficial de Downing Street indicase que se celebraría como estaba "planeado", a pesar de que todo apuntaba a que el pacto sería rechazado por el Parlamento.

Diputados conservadores euroescépticos y de la oposición ya habían anticipado que votarían en contra del tratado, negociado durante más de 15 meses entre Londres y Bruselas.

El fin de semana, la primera ministra conversó sobre este asunto por teléfono con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, y el holandés, Mark Rutte.

El acuerdo del "Brexit" ha generado un amplio rechazo entre los parlamentarios a causa de la polémica "salvaguarda", pensada para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Esa "garantía" prevé que el país permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que se establezca una nueva relación comercial entre Londres y Bruselas, negociada en el periodo de transición -entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020.

La ministra principal de Escocia acusa a May de cobarde por retrasar la votación

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, acusó a la primera ministra británica, Theresa May, de actuar con "patética cobardía" tras decidir retrasar la votación sobre el acuerdo del "brexit", que estaba prevista para el martes.

"Así que está confirmado -Es una patética cobardía por parte de la primera ministra. Una vez más, los intereses del partido tory (conservador) son para ella una prioridad mayor que cualquier otra cosa. Esto no puede continuar", declaró Sturgeon en Twitter.

So it is confirmed - pathetic cowardice it is from PM. Yet again the interests of the Tory party are a higher priority for her than anything else. This can’t go on. https://t.co/P6dzhZEH7d