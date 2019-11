La historia de tres hermanos rusos parece salida de una película de suspenso. Para Darina, de 20 años, y sus dos hermanos pequeños, de 15 y de 11 años, la infancia solo se asocia con la palabra cautiverio.

Es que para estos tres menores la única realidad que han conocido en los últimos diez años es la del encierro.

Según publica el portal de noticias RT, esta familia (compuesta por los padres y tres hijos), oriunda de Uzbekistán, consiguió la ciudadanía rusa y se mudó en 2008 a Ust-Katav, una localidad situada en la provincia de Cheliábinsk, en los Urales. Un año más tarde lograron comprar una casa.

Según los medios rusos, esta situación comenzó cuando el padre de la familia se mudó al norte del país por trabajo, los tres hijos menores quedaron al cuidado de su madre, Dina Azízova. La mujer, quien trabajaba de costurera particular, según los lugareños, era una mujer alegre que causaba una buena impresión.

Los tres hermanos carecían de documentación y no podían salir más allá del territorio de la vivienda, cercada por una valla alta. La madre de los jóvenes no los dejaba ir al colegio ni tampoco someterse a revisiones médicas.

Vivían bajo la constante vigilancia de cámaras de seguridad instaladas en el perímetro del hogar, no veían la televisión y estaban totalmente aislados del mundo exterior. La única tablet con acceso a internet solo podían usarla en presencia de su madre y únicamente para ver dibujos animados en YouTube.

El comportamiento de Azízova no levantó ninguna sospecha en las autoridades locales, ni entre los vecinos, que ni siquiera sabían que Dina vivía con tres hijos.

El diario local Ust-Katávskaya Nedelia relata que cuando los jóvenes hablaban por teléfono con su padre o con su hermana mayor, Diliara, de 33 años, que vive en la república rusa de Tartaristán con su marido y dos hijos, lo hacían solo en presencia de su madre. En esas conversaciones no contaban que no iban al colegio y no se quejaban del cautiverio que soportaban.

La propia Diliara manifestó al canal 360 que nunca sospechó de nada y que siempre tuvo la impresión de que todo era normal. En aquellas charlas escuchaba risas y bromas, recordó la mujer.

El inicio del fin de la situación de confinamiento llegó cuando Dina salió a hacer compras. Fue Darina la encargada de la fuga. Ella poseía un celular que le había comprado su madre para que pudiera estar en contacto con su padre.

Darina también usaba el teléfono móvil a escondidas para acceder a Internet y contactar con el mundo exterior. De esa forma conoció a un joven que elaboró un plan de fuga y que acogió a Darina con sus hermanos menores en su vivienda hasta la llegada de la Policía.

Al no encontrar a sus hijos en casa, Dina llamó a la Policía y denunció su secuestro. Los agentes encontraron a los tres ese mismo día, pero no se apresuraron a devolverlos a su madre hasta esclarecer todas las circunstancias de su huida. La mujer buscó evitar un castigo por su acción y tras prender fuego la vivienda, acabó con su vida.

Serguéi Puldiáyev, un representante de la administración local, dijo al diario RIA Novosti que "a los hijos pequeños les inculcaba la idea de que el mundo es cruel, la sociedad puede corromperlos y ella misma les enseñaría todo los necesario".

Según algunas versiones que publica la prensa local, Dina no quería que a sus hijos les pasara lo mismo que a su hija mayor, Diliara, que cumplió una condena en prisión por robo y asesinato.