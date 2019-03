Rainer Schimpf es un buzo de 51 años. Con su empresa Dive Expert Tours se dedica a organizar actividades en el fondo del mar para turistas e investigadores.

Pero este amante del mar vivió un momento inesperado cuando fue tragado por una ballena en Port Elizabeth, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), mientras le tomaba una fotografía a un tiburón.

Schimpf se encontraba buceando con su grupo organizado para captar y documentar diferentes especies marinas cuando comenzó a sentir presión y todo quedó en una inmensa oscuridad para él. "Estaba intentando fotografiar a un tiburón cuando todo se oscureció y sentí una presión. Supe al instante que una ballena me había atrapado", dijo el buzo a Barcroft TV.

La esposa del buzo, Silke, y un fotógrafo, asistieron con pavor al incidente y registraron la escena.

En las imágenes de este incidente, que se compartieron en redes sociales como YouTube, sólo se ven las dos piernas de Rainer Shimpf fuera de la boca del animal, un espécimen raro y difícil de fotografiar, que se alimenta de pequeños peces y crustáceos.

"Supe al instante lo que había ocurrido y de manera instintiva contuve el aliento", contó Schimpf, quien al momento del hecho se encontraba capturando escenas de la vida submarina en medio de un cardúmen.

"Asumí que la ballena me escupiría en algún lugar del océano Índico", dijo al diario británico The Telegraph. El buzo profesional cree que fue un error del animal haberlo tragado, ya que las ballenas no "devoran hombres". "Contuve el aliento pensando en que iba a sumergirse y liberarme en las profundidades", dijo.