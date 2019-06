Durante las épocas de elecciones, las campañas políticas suelen estar cargadas de promesas, regalos y actos públicos. Los políticos se muestran cercanos a las personas y su única obsesión se convierte en recolectar la mayor cantidad de votos posible.

Este es el caso de una candidata a concejala por el partido Frente Amplio Formoseño, en la provincia argentina de Formosa (norte). A Graciela Soto no se le ocurrió mejor idea de campaña para captar el voto femenino que regalar "tangas" blancas de encaje envueltas en unos paquetes con su foto, su nombre y la frase "de mujer a mujer".

Ni bien se conoció el accionar de la política, una catarata de críticas cayeron sobre ella. Pero Soto salió a aclarar: "La campaña no se basó en la entrega de una ropa interior, nosotros tenemos proyectos".

La mujer se paseó por la peatonal de la capital provincial y repartió los regalos con la boleta con su nombre, su foto y la inscripción que hace referencia a las mujeres.

Su iniciativa logró captar la atención de las personas que caminaban por la calle peatonal de la capital provincial .

“Obviamente, la ropa interior es algo significativo para la mujer, es una prenda que usamos a diario, y yo me preguntaba ‘¿cuánto cuesta una ropa interior en Formosa?’. He recibido un donativo de gente amiga que quería colaborar con la campaña, que justamente vende estos productos. Entonces en el grupo lo aceptamos y las mujeres que me acompañan día a día decidieron hacer un paquetito para regalar como homenaje, como presente. Nunca se le pidió el voto a cambio, simplemente se le daba en forma de presente a la mujer”, explicó la candidata en declaraciones a la periodista Sandra Borghi para el programa "Está Pasando", emitido por la cadena Todo Noticias.

POLÍTICA VALE TODO. Es docente se llama Graciela Soto. y es candidata a concejal en Formosa por la UCR. Reparte en la vía pública estos paquetitos con bombachas. pic.twitter.com/hl0UBIFx0Z — Adrián Di Nucci (@di_nucci) 10 de junio de 2019

Soto además dijo: "Las mujeres de mi grupo vieron como una buena idea hacer un presente para la mujer formoseña. Simplemente eso, no es que la campaña se basó o se basa en la entrega de una ropa interior. Acá nosotros tenemos proyectos, propuestas”.

Algunas de las voces que se alzaron contra la propuesta propagandística de Soto fue la de la concejala Celeste Ruiz Díaz -del mismo espacio político-, quien aseguró al diario Perfil: "Hace cuatro años el hoy intendente de la ciudad repartió lo mismo (bombachas) y escribí repudiando el hecho. Hoy veo que una mujer candidata y encima de mi partido reparte bombachas. Siento una vergüenza muy grande. Como mujer militante espero más de las mujeres”.