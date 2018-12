La joven estadounidense Andrea Sicignano, de 27 años, recién sacó la valentía para contar en la red social Facebook su terrible experiencia en Madrid, España, al alegar que fue víctima de una violación por parte de un extraño.

Según la estudiante, una noche después de un espectáculo de flamenco se despidió de un amigo y partió a su residencia sin saber que poco después sufriría una violación.

Contó que abordó el autobús equivocado y, por lo tanto, se perdió. La joven, quien reside en la capital española desde hace seis meses, era la última pasajera en el transporte público y, al bajarse, un hombre se le acercó para ofrecerle ayuda.

“Fui la última en bajarme del autobús.Todos los demás pasajeros habían dejado la parada. Me senté en el banco de la parada del autobús para pensar en mi próximo movimiento. Un hombre que había estado en el autobús, viendo que estaba perdida y molesta, se sentó a mi lado y me ofreció ayuda”, alegó Sicignano, quien estaba perdida a las 4:00 a.m.

El transporte público había finalizado las rutas de la noche, y necesitaba ayuda para regresar a su hogar.

Sin embargo, eventualmente, la universitaria se percató que estaba en peligro. Ante esto, trató de marcharse, pero el sujeto asumió una actitud violenta en contra de la mujer.

“No está claro exactamente qué sucedió después, pero tan pronto me di cuenta de que podía estar en peligro, traté de irme. Pero este hombre se tornó violento conmigo”, añadió Sicignano.

La joven, quien intentó librarse del agresor, alegó que el hombre comenzó a golpearla. Esta trató de realizar una llamada, pero el agresor le arrebató el celular.

Sicignano quedó inconsciente sobre el suelo y cuando despertó se percató que el hombre también la había violado.

“Estaba segura de que me iba a matar. Finalmente, cerré los ojos. Con la esperanza de que dejara de pegarme, fingí estar muerta. Rezaba para que cuando abriera los ojos se fuera. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente abriera los ojos, pero cuando lo hice, él había desaparecido. Me violó”, narró la mujer.

Eventualmente, la mujer encontró ayuda, fue llevada al hospital y las autoridades locales asumieron la investigación del caso. De hecho, esta logró identificar a su agresor y luego el hombre fue arrestado por la Policía, reseñó el diario El País.

“Estos últimos días han sido de citas médicas, reuniones legales y una investigación policiaca. La Policía de Madrid ha sido increíblemente útil a lo largo de todo este proceso, hicieron de mi caso una prioridad absoluta. Me pidieron que volviera a la escena del crimen donde identifiqué la ubicación exacta del ataque. Allí encontramos algunas de mis cosas y mi sangre en la calle. El equipo forense analizó todo para el ADN y tomó todas las precauciones al tratar con la evidencia y la escena del crimen”, sostuvo la estudiante.

La publicación tiene miles de "shares" y cientos de "likes". De hecho, la joven aprovechó la oportunidad para compartir un enlace en donde los cibernautas pueden realizar donaciones a las víctimas de una violación sexual.

Lee la publicación completa aquí.

Para ayuda o más información, accede aquí.