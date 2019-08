SEREMBAN, Malasia — Un chamán se unió a la Policía de Irlanda, Francia y el Reino Unido el lunes en la búsqueda de una niña londinense de 15 años que desapareció de un resort natural hace ocho días en Malasia, mientras sus padres ofrecen una recompensa en efectivo y solicitan información.

La familia de Nora Anne Quoirin, que tiene discapacidades físicas y de aprendizaje, se percató de su desaparición en el resort ecológico Dusun, en el estado de Negeri Sembilan, el 4 de agosto, en un caso que ha desconcertado a la policía y no ha encontrado evidencia hasta ahora.

La Policía cree que la adolescente se salió por una ventana abierta en la sala de estar de la cabaña del complejo, y la ha catalogado como una persona desaparecida, pero no descarta un posible elemento criminal.

El subdirector de Policía de Negeri Sembilan, Che Zakaria Othman, dijo que el equipo se ha ampliado a 348 personas y que la búsqueda ahora se ha trasladado a la cercana reserva forestal de Berembun.

Un poster con un cártel de búsqueda de Nora Anne Quoirin. (AP)

El oficial indicó que agentes de Irlanda, Francia y el Reino Unido llegaron hace unos días para ayudar en la investigación, pero se negó a dar más detalles. La madre de la niña es irlandesa y su padre francés, pero la familia ha vivido en Londres durante 20 años.

La madre, Meabh Quoirin, dijo que una compañía con sede en Belfast donó el equivalente a 11,900 dólares para obtener información que ayude a la policía a encontrar a Nora.

"Nora es nuestra primera hija. Ha sido vulnerable desde que nació. La queremos mucho y se nos está rompiendo el corazón. Pedimos a cualquiera que tenga información de Nora que nos ayude a encontrarla", dijo la madre en rueda de prensa, según la agencia Bernama.

Meabh Quoirin, madre de Nora Anne Quoirin.

El chamán Khalid Mohamad cree que la niña fue atraída por un genio, un espíritu invisible que los musulmanes creen que habita en la Tierra e influye en la humanidad al aparecer en forma de humanos o animales.

Nora llegó a Malasia el pasado 3 de agosto con su familia francoirlandesa para pasar dos semanas de vacaciones pero a la mañana siguiente no se encontraba en su habitación, que tenía la ventana abierta.

El sábado la familia apuntó a la posibilidad de un secuestro como causa de la desaparición de Nora, que tiene una discapacidad de desarrollo y aprendizaje, y malformaciones físicas que le impiden moverse con facilidad.