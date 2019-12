Una mujer británica residente en España revivió luego de estar más de seis horas bajo un paro cardíaco producto de una hipotermia (disminución de la temperatura corporal)

Si bien el hecho sucedió el pasado 3 de noviembre, Audrey Mash, de 34 años, y el equipo médico que actuó en el incidente han decidido contar la historia a la prensa, a través de una nota publicada este jueves en el diario español El País.

Mash fue sorprendida por una tormenta de nieve en una travesía de montaña en la región de Cataluña (noreste) y los bomberos la rescataron inconsciente en los montes Pirineos. La mujer fue encontrada tras haber sufrido un paro cardíaco y con una temperatura corporal de solo 18 grados Celsuis (64 grados Farenheit).

Según reportó el equipo médico este es el único caso documentado en España y uno de los de paros cardíacos más prolongados de los que se tiene registro en todo el mundo.

“No recuerdo nada de aquel fin de semana”, admitió Mash al medio. El día del accidente, la mujer abandonó el refugio Coma de Vaca (en el Pirineo de Girona) acompañada de su esposo Rohan Schoeman a las 7.15 a.m. de aquel 3 de noviembre con el objetivo de hacer cumbre en el Torreneules, de 2.713 metros de altitud (8,900 pies). Un repentino cambio de tiempo desorientó a la pareja. Mash empezó a sufrir los azotes del intenso viento y frío hasta quedar inconsciente poco después de la 1 p.m.

Schoeman logró hacer llegar gracias a su teléfono móvil suficientes pistas -llamadas telefónicas y fotografías recibidas por amigos de la pareja- para que los Bomberos de la Generalitat (estatales) llegaran a las 3.40 p.m. al lugar donde estaba la pareja.

La mujer fue trasladada en helicóptero del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) al Vall d’Hebron. Al aterrizar -a las 5:44 p.m.- su corazón no latía, pulmones y riñones no funcionaban y su organismo no mostraba signo alguno de seguir con vida. Los médicos le dieron un tratamiento de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO), máquina que suple la función del corazón y los pulmones. El dispositivo también fue elevando la temperatura de su cuerpo hasta que, al llegar a los 30 grados, una pequeña descarga eléctrica mediante un desfibrilador hizo que su corazón empezara a latir de nuevo a las 9:46 p.m.

Manuel Luis Avellanas Chavala, quien es coordinador de la Unidad de Congelaciones y Patologías de Montaña del Hospital General San Jorge de Huesca , dijo a El Pais que "una víctima hipotérmica no debe ser dada por muerta hasta que su cuerpo no ha sido calentado”.

Y Avellanas Chavala sabe mucho de este tema: ha logrado reanimar en esa provincia a varios montañistas con tres y cuatro horas de parada cardiaca. “El caso de esta mujer es relevante porque marca un nuevo récord en España, pero sobre todo porque revela una excelente coordinación entre equipos de rescate y hospital, que es lo que logra salvar vidas”, sostiene.