La Fiscalía de la ciudad italiana de Prato (centro) ha abierto una investigación contra una profesora de 35 años después de que unas pruebas de ADN demostraran que el hijo que tuvo hace unos meses es de un alumno adolescente.

La profesora daba clases particulares de inglés al joven a finales de 2017 y un año después tuvo un hijo (actualmente de 5 meses) que ahora las pruebas genéticas han atribuido al menor, que entonces tenía 13 años, según indicó la Fiscalía.

La mujer, que dio a luz en el otoño de 2018, fue interrogada el lunes durante tres horas para dar su versión de los hechos, aunque nada ha trascendido de su declaración.

La familia se dio cuenta de que el adolescente vivía momentos de inquietud y nerviosismo y este acabó reconociendo que había mantenido relaciones sexuales con la profesora y que ella le había informado de que el hijo que acababa de tener era suyo.

Fue entonces cuando la familia del menor decidió denunciar a la docente, con la que mantenía una relación de amistad.

"Es culpa de esa mujer, quería que estuviera sólo con ella, le gritaba que me dejara en paz, le decía que ya no quería estar con ella. Y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío", dijo el menor, según relataron sus padres al diario italiano Corriere della Sera.

La abogada de la familia del adolescente, Roberta Roviello, dijo que la maestra no lo cautivó con regalos ni le dio dinero al menor. Ella asegura que hubo "trucos" continuos con los que la señora trató de mantener al adolescente atado a ella. "Claramente la mujer estaba enamorada del niño", expresó Roviello.

La Fiscalía de esa ciudad toscana ha abierto una investigación por el posible delito de "actos sexuales con menores", que puede acarrear penas de entre tres y seis años de prisión.

La mujer pidió hablar con los fiscales y el pasado fin de semana aceptó someter a su hijo a un examen genético que ha certificado la paternidad del adolescente, de acuerdo a las mismas fuentes.

Ahora las autoridades tratan de reconstruir todos los hechos, entre otras cosas, con el material que recuperen de sus respectivos teléfonos móviles.

La profesora acudió a testificar acompañada por su actual pareja, que ha reconocido al bebé como su hijo.

Según una información publicada en el portal Infobae, meses atrás, la sociedad italiana había quedado conmocionada por otro caso con varios puntos de contacto. El episodio ocurrió en una escuela de la provincia de Bérgamo, en el norte del país. La docente, una mujer de 40 años con dos hijos, fue arrestada por tener sexo con un estudiante, también de 14 años.

Las autoridades no difundieron los nombres de los involucrados para proteger la privacidad del menor.