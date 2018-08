El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Yemen, Johannes Bruwer, confirmó este jueves la muerte de un total de 50 personas en un ataque contra autobuses que transportaban a niños en un mercado de la ciudad de Dahian, en la provincia septentrional de Saada.

Asimismo, agregó que el hospital de Al Talh, que cuenta con el apoyo de la Cruz Roja, recibió 30 muertos y 48 heridos, la gran mayoría de los cuales son niños. "Los niños no deben pagar el precio de una guerra muy de adultos", dijo Bruwer en su tuit.

According to local officials a total of 50 people died and 77 were injured this morning. Of these, the @ICRC_ye hospital in Al Talh received 30 dead and 48 injured, of which the vast majority were children. Children shouldn’t pay the price for a very adult war. #NotATarget