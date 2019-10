La desesperación por escapar del hambre o la violencia por las que atraviesan algunos países generan reacciones extremas en determinadas personas.

Ahora, en un intento desesperado por llegar a Europa, un hombre se aferró a las partes exteriores de un avión a punto de despegar del aeropuerto de Conakri, la capital de Guinea. La aeronave se dirigía a Marruecos con pasajeros que tenían conexión a Francia.

El cadáver del sujeto (de quien no se reveló la identidad) fue encontrado congelado en el tren de aterrizaje del avión de la compañía Royal Air Maroc por empleados del aeropuerto, una vez que la aeronave aterrizó en la terminal internacional Mohamed V, de la ciudad marroquí de Casablanca, según informa el diario británico Daily Mail.

Las autoridades locales creen que lo más probable es que el hombre no sobreviviera a la maniobra de despegue. Las temperaturas cuando las aeronaves se encuentran a gran altitud pueden caer hasta los 63 grados celsius (-92 grados fahrenheit).

Una pasajera dijo que se había "sorprendido" al descubrir lo que había sucedido durante su vuelo. Camille Sarazin, quien vive en Paris y estuvo en Conakry por un viaje de negocios aseguró a Daily Mail: "Me sorprendió descubrir qué sucedió durante el vuelo. No sabía que la gente intentara abandonar su país de esa manera. Es muy peligroso. Me siento muy triste por él y su familia".

A pesar de lo extraña que resulte la situación, esta no es la primera vez este año que un migrante africano fallece tratando de abandonar su país de esta manera.