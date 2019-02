La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la iniciativa de la oposición de pedir asistencia internacional para su país es un “show barato” y una “farsa de la derecha extremista” que pretende es una “intervención militar” en la nación caribeña.

Rodríguez también llamó a la población a que esté atenta ante la ayuda humanitaria que donó Estados Unidos, y denunció que vino “contaminada y envenenada; es cancerígena”. La vicepresidenta hizo esa aseveración citando una supuesta noticia divulgada por el diario colombiano La Opinión de Cúcuta.

“Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria”, aseveró.

Increíble. @DrodriguezVen dice que la ayuda humanitaria viene contaminada y es cancerígena . Todo para desprestigiar sin detenerse a pensar que millones de niños, adultos y ancianos de su país, la necesitan. pic.twitter.com/aBauKukUGs — Beatriz Adrián (@Beadrian) 12 de febrero de 2019

Al lado del puente fronterizo Tienditas, en Cúcuta, donde la ayuda humanitaria es acumulada a la espera que se permita su ingreso a Venezuela, docenas de personas se reunieron para expresar su descontento y exigir que se abra el paso que fue cerrado la semana pasada por las autoridades venezolanas.

Una de ellas, Mayerly Prada, de 24 años y madre de dos hijos, dijo que salió de Venezuela la semana pasada después de que su hijo de dos años sufriera una erupción extraña por la que no pudo recibir tratamiento en Venezuela. “No es justo que el presidente Nicolás Maduro no acepta esa ayuda”, expresó la madre.



En Caracas, el presidente encargado Juan Guaidó anunció que la ayuda alimentaria enviada por Estados Unidos entrará a Venezuela el 23 de febrero.

Guaidó también dijo que durante el próximo fin de semana se realizarán asambleas de voluntarios para definir el proceso de ingreso de la ayuda que se encuentra almacenada en un centro de acopio de la ciudad colombiana de Cúcuta y en otro que se abrió el martes en la población brasileña de Roraima.

El dirigente no precisó cómo entraría el apoyo y solo adelantó que de ser necesario irán en caravanas y en movilizaciones.

Sin revelar el cargo que ocupa, Francisco Hernández, un empleado público de 57 años, rompió el miedo que domina a muchos de sus colegas del sector estatal y marchó para exigir un cambio de gobierno en Venezuela.

"No podemos soportar esto más", dijo Hernández mientras recorría una avenida y aseguró que "nada detendrá el movimiento de cambio" que arrancó en enero porque "estamos cansados de tanta miseria, de tanto atraso, de tanto atropello al pueblo venezolano. Es la hora de la libertad", agregó.

Hernández atribuyó la reanudación de las protestas, luego de dos años de letargo, a la profundización de la crisis económica y el desenfrenado avance de la hiperinflación, que ya superó el millón por ciento e impide a una porción importante de los trabajadores sobrevivir con un salario mínimo que está en alrededor de los cinco dólares.

El hombre admitió que la valentía de Guaidó también ha contribuido a animar a la gente a volver a salir a las calles. "Guaidó ha sido una figura valiente y ha tenido guáramo (valor). No lo podemos dejar solo", acotó.

Sosteniendo con su brazo izquierdo una pequeña estatua color marfil de la Virgen del Valle, María Vallera, una menuda desempleada, relató que decidió caminar más de 30 kilómetros (18 millas) desde su casa en la populosa barriada pobre de Petare, en el este de la ciudad, para lograr que "cambie esta pesadilla".

"Estamos viviendo en el hambre, la miseria y la escasez", dijo Vallera. La mujer relató que la pensión de unos cinco dólares que recibe "ni me sirve para sobrevivir".

"En los 75 años que tengo de vida, incluidos los años de dictadura que viví en mi juventud, nunca había vivido una pesadilla como esta", afirmó la mujer. "Él nos devolvió la esperanza. Nos dio un nuevo aire", agregó refiriéndose al líder opositor.

A Guaidó, que hasta inicios de año era un político poco conocido, algunos analistas ya lo consideran un "fenómeno político". Maduro y otras figuras del oficialismo han desestimado su liderazgo y lo llaman “títere del imperio” y “traidor a la patria”.

Aunque las principales encuestadoras locales no han ofrecido evaluaciones recientes sobre el respaldo que tendría el dirigente opositor, el consultor político Edgard Gutiérrez, coordinador de la encuestadora local Venebarómetro, afirmó que Guaidó ha "levantado muchísimo en conocimiento y agrado".

Gutiérrez atribuyó el vertiginoso avance del dirigente del partido Voluntad Popular a que representa un "liderazgo con una base institucional sólida" --como es la Asamblea Nacional-- y porque tomó "determinaciones fuertes como asumir el cargo de la presidencia encargada".