Zagreb — El opositor Zoran Milanovic ganó el domingo los reñidos comicios presidenciales de Croacia al superar a la presidenta conservadora Kolinda Grabar Kitarovic, una rara victoria de un liberal en las diversas elecciones que se han efectuado recientemente en Europa central.

Con 99% de los sufragios contados, el exprimer ministro Milanovic llevaba el 53%, mientras que Grabar Kitarovic, la primera jefa de Estado en el país desde que ganó hace cinco años, sumaba 47%.

El resultado es un golpe para los conservadores en el poder justo cuando Croacia ejerce la presidencia rotativa de la Unión Europea, y antes de unas elecciones parlamentarias a efectuarse a fines de 2020.

Los dos candidatos reflejan las dos principales fuerzas políticas de Croacia: Grabar Kitarovic es de la conservadora Unión Democrática Croata, mientras que el izquierdista Milanovic es apoyado por los socialdemócratas y sus aliados liberales.

El equipo de Milanovic, de 53 años, y sus simpatizantes estaban felices en la sede de campaña, aunque él no adoptó una actitud triunfalista.

“Sé que no soy el favorito de todos; hay mucha gente que no quería que yo sea presidente”, afirmó, refiriéndose a la profunda división en Croacia entre la izquierda y la derecha, y prometió que gobernará para toda la población.

“Espero y creo que no traicionaré la confianza que ustedes me han dado”, afirmó ante sus simpatizantes que lo vitoreaban. “No me hago ilusiones; no estoy prometiendo mega poderes, sé lo que el presidente puede y lo que podría hacer”.

Aparentemente conmovida, Grabar Kitarovic, de 51 años, felicitó a Milanovic e insistió en un mensaje nacionalista, refiriéndose a una Croacia unida tras la guerra de la década de 1990 luego de que el país se separó de la exYugoslavia.

“Este es el estado croata, creado con sangre, defendido con sangre y llevado con amor”, afirmó Grabar Kitarovic con voz temblorosa. “Que continúe así”.

Croacia asumió la presidencia de la Unión Europea el 1 de enero por primera vez desde que se integró al bloque en 2013, el último país en haber ingresado hasta ahora. Esto significa que durante seis meses estará a cargo de supervisar la salida de Gran Bretaña de la UE el 31 de enero y el inicio de conversaciones posteriores al Brexit.

El triunfo de Milanovic es una victoria rara para un funcionario izquierdista a un puesto importante en Europa central, donde populistas y conservadores han estado ganando elecciones en los últimos años.

Grabar Kitarovic y Milanovic avanzaron a la segunda ronda del domingo tras la primera, efectuada el 22 de diciembre y en la que ninguno de los dos obtuvo una mayoría absoluta. Milanovic recibió un poco más de sufragios en esa ocasión.